Le grand jury spécial en Géorgie Trump enquête conclut son enquête

Le bureau de Fani T. Willis, le procureur du comté de Fulton, a informé près de 20 personnes qu’elles pourraient faire face à des accusations criminelles à la suite de l’enquête. Parmi eux figurent Rudolph W. Giuliani, l’ancien avocat de M. Trump, et David Shafer, le président du Parti républicain de Géorgie. Il n’est pas encore clair si M. Trump lui-même est la cible de l’enquête.

Mme Willis évalue les accusations potentielles de complot et de racket, parmi un certain nombre d’autres, dans le cadre de l’enquête tentaculaire sur les efforts de M. Trump et de ses alliés pour annuler la victoire du président Biden en Géorgie en 2020. Parmi les épisodes qu’elle a examinés, il y a le appel téléphonique que M. Trump a passé le 2 janvier 2021 à Brad Raffensperger, le secrétaire d’État géorgien, l’implorant de “trouver” près de 12 000 voix, soit suffisamment pour inverser le résultat de l’élection présidentielle en Géorgie.

Une liste alternative de faux électeurs présidentiels qui a émergé en Géorgie après les élections de 2020 a également fait l’objet d’un examen minutieux. Chacun de ces électeurs s’est fait dire qu’ils sont une cible qui pourrait faire face à des accusations.