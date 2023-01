Le grand jury spécial de Géorgie termine l’enquête sur les élections de 2020

ATLANTA (AP) – Le grand grand jury spécial chargé d’enquêter pour savoir si le président de l’époque Donald Trump et ses alliés ont commis des crimes en essayant d’annuler sa défaite a terminé son travail.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervisait le panel, a rendu lundi une ordonnance dissolvant le grand jury spécial. L’ordonnance indique que les grands jurés ont rédigé un rapport final et qu’une majorité des juges de la cour supérieure du comté ont voté pour dissoudre le grand jury spécial.

Au cours d’environ six mois, le grand jury spécial a entendu les témoignages de dizaines de témoins, dont de nombreux proches associés de Trump et divers hauts fonctionnaires de l’État de Géorgie. L’affaire fait partie de plusieurs autres à travers le pays qui menacent de mettre en péril l’ancien président alors qu’il brigue un second mandat en 2024.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation, mais peuvent à la place publier un rapport final recommandant les mesures à prendre. Il appartient alors au procureur de district de décider s’il convient de demander une mise en accusation par un grand jury ordinaire.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête au début de 2021, peu de temps après la diffusion d’un enregistrement d’un appel téléphonique entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Au cours de cet appel, le président a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler la perte de Trump dans l’État.

Depuis lors, il est devenu clair que Willis se concentre sur plusieurs domaines différents : les appels téléphoniques passés aux responsables géorgiens par Trump et ses alliés ; fausses déclarations faites par des associés de Trump devant les comités législatifs de Géorgie ; un panel de 16 républicains qui ont signé un certificat déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et qu’ils étaient les électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État ; la démission brutale du procureur américain à Atlanta en janvier 2021 ; prétendues tentatives de faire pression sur un agent électoral du comté de Fulton ; et des violations du matériel électoral dans un comté rural de Géorgie du Sud.

Les avocats de Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Trump, ont confirmé avant qu’il ne soit interrogé par le grand jury spécial en août qu’on leur avait dit qu’il faisait face à d’éventuelles accusations criminelles. Les 16 faux électeurs républicains ont également été informés qu’ils étaient la cible de l’enquête, selon des documents judiciaires publics. Il est possible que d’autres personnes aient également été informées qu’elles sont la cible de l’enquête.

Trump et ses alliés ont toujours nié tout acte répréhensible, l’ancien président décrivant à plusieurs reprises son appel avec Raffensperger comme “parfait” et rejetant l’enquête de Willis comme une “chasse aux sorcières strictement politique!”

Kate Brumback, l’Associated Press