Le grand jury spécial de Géorgie conclut l’enquête sur Trump et ses alliés

ATLANTA (AP) – Un grand jury spécial chargé d’enquêter pour savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés ont illégalement tenté d’annuler sa défaite aux élections de 2020 en Géorgie semble conclure son travail, mais de nombreuses questions demeurent.

L’enquête est l’une des nombreuses qui pourraient entraîner des accusations criminelles contre l’ancien président alors qu’il demande aux électeurs de le renvoyer à la Maison Blanche en 2024.

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, qui a commencé à enquêter il y a près de deux ans, a déclaré qu’elle irait là où les faits mèneraient. Ce serait une étape extraordinaire si elle choisissait de porter des accusations contre Trump lui-même.

“Même s’il est acquitté par un jury, pour lui, être jugé et avoir un procès public avec des preuves au dossier serait une chose épique pour l’histoire américaine”, a déclaré Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University.

Voici ce que nous savons alors que le grand jury spécial semble se terminer:

QUEL EST LE DERNIER?

Pendant environ six mois, les grands jurés ont examiné les preuves et entendu les témoignages de dizaines de témoins, y compris des associés de haut niveau de Trump et de hauts responsables de l’État. Un procureur de l’équipe de Willis a déclaré lors d’une audience en novembre qu’il ne restait que peu de témoins et qu’il ne prévoyait pas que le grand jury spécial continuerait beaucoup plus longtemps.

Les grands jurés devraient produire un rapport final contenant des recommandations sur d’éventuelles mesures supplémentaires. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le panel, examinera le rapport et recommandera au juge en chef du tribunal que le grand jury spécial soit dissous. Les juges de la Cour supérieure du comté voteront ensuite sur l’opportunité de laisser partir les grands jurés spéciaux ou si une enquête plus approfondie est nécessaire.

Le grand jury spécial ne peut pas émettre d’actes d’accusation. Willis décidera s’il convient de se présenter devant un grand jury ordinaire pour poursuivre des poursuites pénales.

QU’AVONS-NOUS APPRIS DE L’ENQUÊTE ?

Pendant plus d’un an après l’ouverture de l’enquête, Willis a révélé peu de choses. Mais, ironiquement, une fois que le grand jury spécial a commencé à se réunir en juin, ses délibérations entourées de secret obligatoire, des indices sur la direction de l’enquête ont commencé à sortir.

En effet, chaque fois que Willis voulait contraindre le témoignage de quelqu’un qui vit en dehors de la Géorgie, elle devait déposer des documents dans un registre public expliquant pourquoi cette personne était un «témoin nécessaire et matériel». De plus, toute personne contestant une citation à comparaître devait le faire dans le cadre de dépôts et d’audiences devant un tribunal public.

Dans les documents que Willis a déposés pour obtenir le témoignage de certains associés de Trump, elle a déclaré qu’elle voulait connaître leurs communications avec la campagne Trump et d’autres “impliqués dans les efforts coordonnés de plusieurs États pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie. et ailleurs.”

Parmi les alliés éminents de Trump dont le témoignage a été recherché figuraient l’ancien maire de New York et avocat de Trump Rudy Giuliani, le sénateur américain Lindsey Graham de Caroline du Sud, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, ainsi que John Eastman et d’autres avocats qui ont participé aux tentatives de Trump de rester au pouvoir.

“Nous avons appris de l’identité des témoins qu’il s’agit d’un complot de grande envergure qu’elle envisage”, a déclaré Norm Eisen, qui a été conseiller spécial du comité judiciaire de la Chambre lors de la première destitution de Trump et a co-rédigé un rapport de la Brookings Institution. analysant les “faits rapportés et la loi applicable” dans l’enquête du comté de Fulton.

Y A-T-IL EU DES RETOMBÉES ?

Un certain nombre de conseillers et d’alliés de Trump ont combattu les tentatives de Willis de les faire témoigner, mais Willis a prévalu dans la plupart des cas.

“Je pense que cela augure bien pour l’escarmouche avant le procès à venir si elle charge”, a déclaré Eisen.

Willis a fait un faux pas notable lorsqu’elle a organisé une collecte de fonds pour un candidat démocrate au poste de lieutenant-gouverneur alors même que son enquête se concentrait sur les faux électeurs de l’État, y compris Burt Jones, le candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur. McBurney a déclaré que cela avait créé « un conflit clair – et réel et intenable – » et a statué que Willis ne pouvait pas remettre en question ou poursuivre des accusations contre Jones, qui a remporté les élections en novembre.

SUR QUEL EST L’OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ?

Les informations rendues publiques ont indiqué que Willis examinait ce qui suit :

– Appels téléphoniques de Trump et d’autres aux responsables géorgiens à la suite des élections de 2020

– Un groupe de 16 républicains de Géorgie qui ont signé un certificat en décembre 2020 déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et qu’ils étaient les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État

– Fausses allégations de fraude électorale faites lors de réunions de législateurs d’État au Capitole de Géorgie en décembre 2020

– La copie de données et de logiciels à partir d’équipements électoraux dans le comté rural de Coffee County par une équipe d’informatique judiciaire engagée par des alliés de Trump

– Tentatives présumées de faire pression sur la travailleuse électorale du comté de Fulton, Ruby Freeman, pour qu’elle avoue faussement la fraude électorale

— La démission brutale du procureur américain à Atlanta en janvier 2021

QU’EN EST-IL DE CET APPEL TÉLÉPHONIQUE INFAME ?

Lors d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, le président a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État, un autre républicain, pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa faible perte dans l’État. Démocrate Joe Biden.

Un mois plus tard, Willis a envoyé des lettres à Raffensperger et à d’autres hauts responsables de l’État leur demandant de conserver les dossiers parce qu’elle enquêtait sur “les tentatives d’influencer l’administration des élections générales de 2020 en Géorgie”.

Trump a déclaré à Raffensperger qu’il avait besoin de 11 780 votes, un de plus que Biden n’a gagné. C’était une erreur, a déclaré Cunningham, car la nature spécifique et transactionnelle de ce commentaire fait qu’il est difficile de dire qu’il exhortait simplement Raffensperger à enquêter sur une fraude présumée.

Mais d’autres experts juridiques ont déclaré que les procureurs pourraient avoir du mal à prouver l’intention criminelle, ce qui nécessite de montrer que les actions ont été prises délibérément, sciemment, imprudemment ou par négligence.

QUELS FRAIS PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS ?

Dans ses lettres de février 2021 aux chefs d’État, Willis a déclaré qu’elle enquêtait sur des crimes potentiels qui comprenaient «la sollicitation de fraude électorale, la fabrication de fausses déclarations aux organes gouvernementaux de l’État et locaux, le complot, le racket, la violation du serment d’office et toute implication dans la violence ou les menaces liées à l’administration de l’élection.

Beaucoup pensent que Willis poursuivra des accusations en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, communément appelée RICO. Dans une poursuite très médiatisée alors qu’elle était procureur de district adjoint, elle a utilisé cette loi avec succès pour obtenir des accusations contre des éducateurs d’Atlanta dans un scandale de tricherie aux tests. Elle l’a également utilisé plus récemment pour cibler des activités présumées de gangs.

La loi RICO de l’État, qui est plus large que la version fédérale, oblige les procureurs à prouver un modèle d’activité criminelle par une entreprise, qui peut être une seule personne ou un groupe d’individus associés. Il permet aux procureurs d’affirmer leur implication dans un modèle de criminalité sans avoir à prouver que chaque personne a participé à chaque acte.

Eisen a déclaré que RICO semble “le plus proportionné à la nature des personnes qui témoignent et aux questions qu’elle voulait poser”.

Alors que le grand jury spécial travaillait, Willis a informé certaines personnes qu’elles étaient la cible de l’enquête, notamment Giuliani et les 16 faux électeurs de l’État. Il est possible que d’autres aient reçu des notifications similaires mais ne l’aient pas divulgué publiquement.

QU’EST-CE QUE TRUMP A DIT?

L’ancien président a toujours qualifié son appel téléphonique avec Raffensperger de “parfait” et a qualifié l’enquête du comté de Fulton de chasse aux sorcières.

L’avocat de la défense pénale Drew Findling, qui fait partie de l’équipe juridique de Trump en Géorgie, a déclaré en août que l’accent mis sur Trump “est clairement une persécution erronée et politiquement motivée”.

Les alliés de Trump ont également nié tout acte répréhensible.

