Le grand jury spécial de Géorgie a recommandé des accusations dans le cadre d’une affaire électorale contre le sénateur Graham et 2 ex-sénateurs

ATLANTA (AP) — Un rapport publié vendredi a révélé qu’un grand jury spécial enquêtant sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de Géorgie de 2020 a recommandé des actes d’accusation contre un groupe beaucoup plus important que celui finalement inculpé par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, comprenant un actuel et deux anciens sénateurs américains. .

Le rapport de neuf pages montre que les jurés ont recommandé des accusations contre 39 personnes, contre 18 personnes inculpées avec l’ancien président Donald Trump. Les noms des personnes non inculpées comprenaient le sénateur républicain américain Lindsey Graham de Caroline du Sud, les anciens sénateurs américains Kelly Loeffler et David Perdue de Géorgie et l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn.

Certaines parties du rapport, avec 19 pages d’annexes, ont été publiées en février, mais un juge a retardé la publication de toute recommandation d’accusations spécifiques contre des personnes spécifiques jusqu’après l’acte d’accusation du mois dernier. Même si l’essentiel de l’intrigue dans le fonctionnement interne de l’affaire a diminué avec le dépôt des accusations, il est à noter que le grand jury spécial a recommandé de nombreuses personnes qui n’étaient pas réellement inculpées. Graham et un avocat qui l’a représenté n’ont pas immédiatement renvoyé de messages sollicitant des commentaires vendredi.

Le panel a passé sept mois à entendre quelque 75 témoins avant de terminer un rapport en décembre contenant des recommandations à l’intention du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, sur des accusations liées à des tentatives d’annulation de l’élection présidentielle de 2020. Willis avait déclaré qu’elle avait besoin du pouvoir d’assignation du panel pour contraindre au témoignage des témoins qui, autrement, n’auraient peut-être pas voulu comparaître.

La divulgation de l’identité des personnes recommandées pour inculpation constitue une dérogation au protocole ordinaire du grand jury, qui stipule que les procureurs ne divulguent pas les noms des personnes faisant l’objet d’une enquête mais non inculpées, afin d’éviter que des sujets potentiellement innocents ne soient indûment calomniés.

Le rapport du grand jury spécial est basé sur les dépositions des témoins cités par les procureurs et sur les preuves qu’ils ont présentées au cours du second semestre de l’année dernière. Dans leur rapport, les grands jurés ont clairement indiqué que le panel « ne comprenait aucun expert en droit électoral ni avocat pénaliste ».

« La majorité de ce Grand Jury a cependant déployé tous ses efforts collectifs pour assister à chaque séance, écouter chaque témoin et tenter de comprendre les faits tels que présentés et les lois telles qu’expliquées », poursuit le rapport.

Willis n’était pas lié par leurs recommandations. Sur les 19 personnes finalement inculpées, une seule n’a pas été incluse dans les recommandations du grand jury spécial. Michael Roman, ancien assistant de la Maison Blanche et directeur des opérations de Trump le jour de l’élection, a participé aux efforts visant à présenter un groupe de faux électeurs après les élections de 2020.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a ordonné la publication partielle du rapport en février, mais a refusé de publier immédiatement les recommandations du comité sur qui devrait ou ne devrait pas être poursuivi. Le juge avait déclaré à l’époque qu’il souhaitait protéger les droits des personnes à une procédure régulière.

McBurney a déclaré dans une nouvelle ordonnance déposée le 28 août que les problèmes de procédure régulière étaient sans objet puisqu’un grand jury régulier a inculpé Trump et 18 autres personnes en vertu de la loi anti-racket de l’État. Ils ont tous plaidé non coupable.

De nombreuses personnes inculpées – notamment l’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, et le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows – ont témoigné devant le grand jury spécial. Trump, le premier favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, n’a jamais été convoqué et n’a pas comparu devant le panel.

Les parties du rapport précédemment publiées en février comprenaient son introduction et sa conclusion, ainsi qu’une section dans laquelle les grands jurés exprimaient leurs inquiétudes quant au fait qu’un ou plusieurs témoins pourraient avoir menti sous serment et exhortaient les procureurs à porter plainte pour parjure. Le président du jury a déclaré dans des interviews aux médias que les grands jurés spéciaux avaient recommandé que de nombreuses personnes soient inculpées.

