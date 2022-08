Le grand jury refuse d’inculper une femme dans le meurtre d’Emmett Till

Un grand jury du Mississippi a refusé d’inculper la femme blanche dont l’accusation a déclenché le lynchage de l’adolescent noir Emmett Till il y a près de 70 ans, clôturant très probablement l’affaire qui a choqué une nation et galvanisé le mouvement moderne des droits civiques.

Après avoir entendu plus de sept heures de témoignages d’enquêteurs et de témoins, un grand jury du comté de Leflore a déterminé la semaine dernière qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper Carolyn Bryant Donham pour enlèvement et homicide involontaire, a déclaré mardi le procureur du district du comté de Leflore, Dewayne Richardson, dans un communiqué de presse.

La décision intervient malgré les récentes révélations sur un mandat d’arrêt non délivré et les mémoires non publiées de Donham, 87 ans.

Le révérend Wheeler Parker, Jr., cousin d’Emmett Till et dernier témoin vivant de l’enlèvement de Till le 28 août 1955, a déclaré que l’annonce de mardi était “malheureuse, mais prévisible”.

“Le procureur a fait de son mieux, et nous apprécions ses efforts, mais lui seul ne peut pas défaire des centaines d’années de systèmes anti-Noirs qui garantissaient que ceux qui ont tué Emmett Till resteraient impunis, à ce jour”, a déclaré Parker dans un communiqué.

“Le fait demeure que les personnes qui ont enlevé, torturé et assassiné Emmett l’ont fait en pleine vue, et notre système judiciaire américain a été et continue d’être mis en place de telle manière qu’ils ne pouvaient pas être traduits en justice pour leurs crimes odieux. ”

Ollie Gordon, un autre cousin de Till, a déclaré à l’Associated Press que justice avait été rendue dans l’affaire Till, malgré la décision du grand jury.

“La justice ne consiste pas toujours à enfermer quelqu’un et à jeter les clés”, a déclaré Gordon. “Mme. Donham n’est pas allé en prison. Mais à bien des égards, je ne pense pas qu’elle ait eu une vie agréable. Je pense que chaque jour où elle se réveille, elle doit faire face aux atrocités qui sont survenues à cause de ses actions.

Une troisième cousine, Deborah Watts, qui dirige la Emmett Till Legacy Foundation, a déclaré que l’affaire est un exemple de la liberté accordée aux femmes blanches d’échapper à la responsabilité d’avoir porté de fausses accusations contre des hommes noirs.

“Elle a toujours échappé à toute responsabilité dans cette affaire”, a déclaré Watts. « La décision du grand jury est donc décevante, mais nous allons quand même demander justice pour Emmett Till. Ce n’est pas fini.”

Un e-mail et une messagerie vocale sollicitant des commentaires du fils de Donham, Tom Bryant, n’ont pas été immédiatement renvoyés mardi.

En juin, un groupe fouillant le sous-sol du palais de justice du comté de Leflore a découvert le mandat d’arrêt non délivré inculpant Donham, son mari de l’époque Roy Bryant et son beau-frère JW Milam dans l’enlèvement de Till en 1955. Alors que les hommes étaient arrêtés et acquittés des accusations de meurtre lors du meurtre ultérieur de Till, Donham, 21 ans à l’époque, n’a jamais été arrêté.

Le garçon de Chicago, âgé de 14 ans, rendait visite à des parents dans le Mississippi lorsque lui et d’autres enfants se sont rendus au magasin de la ville de Money où Carolyn Bryant travaillait. Des proches ont déclaré à l’AP que Till avait sifflé la femme blanche, mais a nié l’avoir touchée comme elle l’avait prétendu.

Dans un mémoire non publié obtenu le mois dernier par l’AP, Donham a déclaré que Milam et son mari lui avaient amené Till au milieu de la nuit pour identification, mais qu’elle avait essayé d’aider le jeune en niant que c’était lui. Elle a affirmé que Till s’était alors porté volontaire pour dire qu’il était celui qu’ils recherchaient.

Le corps battu et défiguré de Till a été retrouvé quelques jours plus tard dans une rivière, où il a été alourdi par un ventilateur en métal lourd. La décision de sa mère, Mamie Till Mobley, d’ouvrir le cercueil de Till pour ses funérailles à Chicago a démontré l’horreur de ce qui s’était passé et a alimenté le mouvement des droits civiques.

Après leur acquittement, Bryant et Milam ont admis l’enlèvement et le meurtre dans une interview avec le magazine Look. Ils n’ont pas été accusés d’un crime fédéral et tous deux sont morts depuis longtemps.

En 2004, le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur le meurtre de Till après avoir reçu des demandes de renseignements pour savoir si des accusations pouvaient être portées contre toute personne encore en vie.

Le corps de Till a été exhumé, en partie pour confirmer que c’était bien lui. Une autopsie de 2005 a révélé que Till était mort d’une blessure par balle à la tête et qu’il avait des fractures aux os du poignet, du crâne et du fémur.

En 2006, le FBI a lancé son Cold Case Initiative dans le but d’identifier et d’enquêter sur les meurtres à motivation raciale. Deux ans plus tard, le Congrès a adopté la loi Emmett Till Unsolved Civil Rights Crime Act.

Le ministère de la Justice a déclaré que le délai de prescription était épuisé pour tout crime fédéral potentiel, mais le FBI a travaillé avec des enquêteurs de l’État pour déterminer si des accusations d’État pouvaient être portées. En février 2007, un grand jury du Mississippi a refusé d’inculper qui que ce soit et le ministère de la Justice a annoncé qu’il clôturait l’affaire.

Mais les responsables fédéraux ont annoncé l’année dernière qu’ils fermaient à nouveau leur enquête, affirmant qu’il n’y avait “pas suffisamment de preuves pour prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’elle avait menti au FBI”.

Timothy Tyson, l’historien de Caroline du Nord qui a interviewé Donham pour son livre de 2017, “Le sang d’Emmett Till”, a déclaré que le mandat récemment redécouvert n’a rien fait pour “changer sensiblement les preuves concrètes contre elle”. Mais il a déclaré que l’attention renouvelée sur l’affaire devrait “obliger les Américains” à faire face aux disparités raciales et économiques qui existent toujours ici.

“L’affaire Till ne disparaîtra pas parce que le racisme et l’indifférence impitoyable qui l’ont créée restent avec nous”, a écrit Tyson dans un e-mail mardi. “Nous voyons des générations d’enfants noirs lutter contre ces obstacles, et beaucoup meurent à cause d’un racisme systémique qui est tout aussi meurtrier qu’une corde ou un revolver.”

Pour Gordon, l’attention renouvelée sur l’affaire Till a été un rappel du progrès social qu’elle a contribué à susciter.

“Cela aide les jeunes générations à identifier le chemin parcouru avec les nombreuses libertés et droits civils que nous avons acquis depuis la mort d’Emmett”, a déclaré Gordon. “Comme dirait sa mère, sa mort n’a pas été vaine.”

Michael Goldberg et Allen G. Breed, Associated Press

