Le grand jury refuse d’inculper des agents dans l’affaire Daniel Prude, dont la mort en garde à vue a déclenché des protestations et des démissions

Un grand jury à Rochester, New York, a décidé de ne pas inculper sept policiers, dont celui qui a placé une cagoule sur la tête de Daniel Prude et a contribué à sa mort. La disparition de l’homme noir a suscité des protestations l’année dernière.

Les policiers ont été suspendus à la suite de la mort de Prude le 23 mars de l’année dernière, à la suite d’une altercation entre Prude, un homme noir, et un groupe de policiers qui ont tenté de le mettre en garde à vue.

Annonçant le verdict du jury, New York AG Letitia James a déclaré qu’elle était « Extrêmement déçu » par le résultat, faisant valoir que la race de Prude a joué un rôle dans son traitement par les agents.

«Malheureusement, historiquement, si l’on analyse l’intersection du système de justice pénale et de la race, on reconnaît l’influence de la race», elle a dit.

Des vêtements d’esclave, aux lynches, à Jim Crow, à la guerre contre le crime, à l’incarcération excessive des personnes de couleur. Eric Garner, Tamir Rice, Breonna Taylor, George Floyd et maintenant Daniel Prude.

James a émis une série de recommandations à l’intention de la police pour faire face aux dépressions mentales comme celle que Prude subissait au moment de sa mort. Les lignes directrices indiquent que les agents doivent suivre une formation pour reconnaître «Les symptômes du syndrome du délire excité» – les effets dont Prude a apparemment souffert – et répondre à la situation comme si elle était «Une urgence médicale grave.»

Aussi sur rt.com « Ne me tuez pas, mec »: New York AG publie une vidéo inquiétante de la caméra du corps de la police de deux hommes noirs décédés en garde à vue

En plus de cela, James a exhorté à « Minimiser ou éliminer » l’implication de la police dans «La santé mentale appelle», ainsi que ceux relatifs à la violence domestique, et envoyer «Travailleurs sociaux formés» pour les manipuler à la place tant que les sujets ne sont pas armés ou qu’il n’y a pas de blessés. Elle a également proposé que la police «Explorer des alternatives» à une chaussette à broche qui a été utilisée sur Prude.

Conseil de responsabilité de la police de Rochester – mis en place par le gouvernement de la ville pour «Responsabilité et transparence» pour la police locale – a également déploré la décision de mardi, suggérant « N’a pas rendu justice aux Noirs et aux Marrons » lésé par les forces de l’ordre.

Déclaration de la présidente de la PAB, Shani Wilson, sur la décision du grand jury dans l’affaire Daniel Prude pic.twitter.com/fG7NZxrXp7 – Conseil de responsabilité de la police de Rochester (@RochesterPAB) 23 février 2021

Le bureau du procureur américain du district ouest de New York, quant à lui, a noté que si l’enquête du grand jury était terminée, elle continuerait « la revue » Le rapport post-mortem de James et décider si «Réponse fédérale supplémentaire» est nécessaire dans le cas.

Une vidéo corporelle de l’arrestation de Prude a été publiée en septembre dernier, déclenchant une vague d’indignation et de protestations. Dans les images, Prude, 41 ans, est vu nu sur le sol et sous l’influence du médicament PCP – comme cela a été déterminé plus tard – alors que les agents l’approchent pour le mettre en détention.

Alors qu’il semblait initialement obéir, se permettant d’être menotté, Prude a alors commencé à cracher sur les agents et à exiger qu’ils lui donnent une de leurs armes. Alors que son comportement devenait de plus en plus erratique, l’un des officiers – Mark Vaughn – a placé une cagoule autour de sa tête. Prude, toujours assis au milieu de la route, a ensuite tenté de se lever, mais les agents l’ont cloué au sol, pressant sa tête contre le trottoir. Un rapport du coroner a révélé plus tard que Prude est décédé «Complications de l’asphyxie» tout en étant physiquement retenu. Une petite quantité de PCP trouvée dans son système a été répertoriée comme un facteur contribuant à sa disparition.

Les images inquiétantes ont déclenché des jours de manifestations houleuses après sa publication l’automne dernier, où les manifestants ont exigé des comptes pour les agents impliqués dans la mort de Prude et se sont parfois heurtés à la police de Rochester. Les manifestations elles-mêmes ont entraîné la démission de l’ensemble du commandement supérieur de la force, mais pas pour la gestion de l’affaire par le département. L’ancien chef de la police La’Ron Singletary a plutôt fustigé les manifestations «Une tentative de détruire mon caractère et mon intégrité.» Alors que la mort de Prude a eu lieu avant que Singletary ne soit promu chef de la police en avril dernier, les militants locaux ont néanmoins salué la décision comme « bonne nouvelle, » jurant de continuer à manifester jusqu’à ce que le maire Lovely Warren emboîte le pas et se résigne.

Aussi sur rt.com Les dirigeants de la police de Rochester QUITENT avant la manifestation de Black Lives Matter contre la mort de Daniel Prude

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!