Le grand jury refuse d’inculper Carolyn Bryant Donham

C’est sans surprise mais ça fait mal tout de même une nouvelle, un grand jury a refusé de poursuivre la femme blanche qui a déclenché le lynchage d’Emmett Till.

Selon le Presse associéele procureur du district du comté de Leflore, Dewayne Richardson, a déclaré mardi que ni un mandat non servi de 1955 ni les mémoires nouvellement déterrés décrire ce qui a conduit au meurtre brutal et raciste d’Emmette était suffisant pour accuser le prototype du KKKaren, Carolyn Bryant Donham, d’enlèvement et d’homicide involontaire.

Après avoir écouté plusieurs heures de témoignages de témoins et d’enquêteurs, le grand jury du comté de Leflore a déterminé la semaine dernière qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour rouvrir l’affaire.

Écoutez, ce n’est probablement pas la faute du jury dans cette affaire. Je suis sûr qu’ils devaient suivre le précédent légal et les instructions judiciaires et tout, mais il semble vraiment que personne en position d’autorité dans le Mississippi n’ait jamais été intéressé à obtenir justice pour Emmett et sa famille. Il ne semble tout simplement pas que le système judiciaire américain soit conçu de manière à permettre la responsabilité de ce que la suprématie blanche a fait aux victimes noires passées ou présentes.

À tout le moins, c’est toujours la bataille difficile qu’elle ne devrait pas être.

Le révérend Wheeler Parker, Jr., le cousin d’Emmett Till et le dernier témoin vivant de l’enlèvement de Till en 1955, n’a pas blâmé le procureur pour la décision de laisser mentir les lynchages endormis.

“Le procureur a fait de son mieux, et nous apprécions ses efforts, mais lui seul ne peut pas défaire des centaines d’années de systèmes anti-Noirs qui garantissaient que ceux qui ont tué Emmett Till resteraient impunis, à ce jour”, a déclaré Parker dans un communiqué. “Le fait demeure que les personnes qui ont enlevé, torturé et assassiné Emmett l’ont fait à la vue de tous, et notre système judiciaire américain a été et continue d’être mis en place de telle manière qu’ils ne pouvaient pas être traduits en justice pour leurs crimes odieux. ”

Exactement.