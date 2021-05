Le grand jury inculpe quatre officiers impliqués dans l’arrestation de George Floyd et les accuse de violer les droits civils – RT USA News

Un grand jury fédéral a inculpé les quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans l’arrestation fatale de George Floyd. Les hommes sont accusés d’avoir violé ses droits civils et de ne pas avoir fourni de soins médicaux.

Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao sont cités dans l’acte d’accusation à trois chefs d’accusation, qui a été descellé vendredi. Tous les quatre sont accusés de ne pas avoir fourni de soins médicaux à Floyd – dont le cou a été épinglé par le genou de Chauvin – et Chauvin, Thao et Kueng sont également accusés d’avoir violé le droit de Floyd d’être à l’abri d’une force excessive et d’une saisie déraisonnable. Chauvin est également inculpé dans un deuxième acte d’accusation lié à l’arrestation d’un garçon de 14 ans en 2017.

Derek Chauvin fait également face à un deuxième acte d’accusation de son propre chef – 2 accusations fédérales de droits civils pour un incident de 2017 impliquant un jeune de 14 ans. L’acte d’accusation allègue qu’il les a tenus par la gorge, les a frappés à la tête + a tenu son genou sur leur cou / haut du dos alors qu’ils étaient menottés / ne résistaient pas pic.twitter.com/p2t5CSML9X – Mark Berman (@markberman) 7 mai 2021

Chauvin a déjà été condamné le mois dernier pour le meurtre et l’homicide involontaire coupable de Floyd, tandis que ses trois camarades anciens officiers attendent leur procès prévu pour août pour des accusations d’État, notamment pour complicité de meurtre au deuxième degré. Ils sont libres sous caution, tandis que Chauvin attend sa condamnation de juin dans une prison à sécurité maximale.

L’avocat de Chauvin a fait valoir lors de son procès que l’ancien officier avait réagi raisonnablement à la situation de mai dernier impliquant Floyd et avait suivi sa formation. Il a déposé une demande de nouveau procès, invoquant de nombreux problèmes avec le précédent, y compris la publicité entourant l’affaire et le procès et l’éventuelle inconduite d’un juré.





Les procureurs se sont principalement appuyés sur la vidéo capturée de Chauvin avec son genou pressé dans le cou de Floyd pendant environ neuf minutes alors que le suspect était menotté et au sol pour affirmer que la mort de Floyd était le résultat direct de la force excessive de Chauvin.

La mort de Floyd a déclenché de nombreuses manifestations de Black Lives Matter à travers le pays pour appeler à une réforme de la police après que la vidéo ait attiré l’attention sur les médias sociaux.

