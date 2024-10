Le grand jury inculpe officiellement le tireur présumé d’une école de Géorgie et son père

Un grand jury a prononcé jeudi des dizaines d’accusations contre le présumé Lycée Apalachee tireur et son père, également accusés en lien avec le La fusillade dans une école la plus meurtrière de l’histoire de la Géorgie.

De nouvelles accusations contre Colt Grey, 14 ans comprennent 4 chefs d’accusation de « meurtre malveillant », 22 chefs d’accusation de voies de fait graves et 18 chefs d’accusation de cruauté envers les enfants au premier degré. Il fait face à un total de 55 chefs d’accusation.

Le procureur de district, Brad Smith, a déclaré que l’acte d’accusation comprend des accusations liées non seulement aux victimes qui ont été tuées et physiquement blessées, mais aussi aux personnes qui se trouvaient dans la pièce dans laquelle le tireur présumé est entré et à celles qui se trouvaient dans le couloir.

« C’est tout un comté qui a été touché par cela », a déclaré Smith à CBS News jeudi. « Tous sont des victimes à certains égards. »

Quatre personnes – deux étudiants et deux enseignants – ont été tuées et neuf autres blessées. lors de la fusillade de septembre au lycée de Winder, en Géorgie.

Ils sont attendus devant le tribunal pour leur mise en accusation le 21 novembre, date à laquelle ils devraient plaider coupables. Le tireur présumé est inculpé comme un adulte et risque la prison à vie.

Ni son avocat ni l’avocat de son père Colin Gray n’ont répondu à la demande de commentaires de CBS News.

Colin Gray, 54 ans, fait face à 29 chefs d’accusationy compris le meurtre au deuxième degré, la cruauté au deuxième degré envers les enfants, l’homicide involontaire et la conduite imprudente.

L’acte d’accusation et les nouvelles accusations surviennent un jour après que de nouveaux détails effrayants sur les plans présumés de Colt Gray ont été révélés dans les témoignages des enquêteurs lors d’une audience mercredi où un juge a déterminé que l’affaire pouvait aller de l’avant contre le père du tireur présumé.

Lors de l’audience de mercredi, les autorités a révélé des détails tirés des cahiers du tireur présumé qui comprenait des plans détaillés de l’attaque ainsi que des dessins violents. Des témoins ont déclaré que Colin Gray était au courant des problèmes de santé mentale de son fils, mais qu’il lui avait acheté un viseur laser, un gilet tactique et des munitions dans les mois qui ont précédé la fusillade.

Les enquêteurs ont également déclaré que le tireur présumé avait érigé un « sanctuaire » pour les tireurs de l’école dans sa chambre et avait accroché une photo du tireur de Parkland, qui a tué 17 personnes à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas en 2018. Leur témoignage a révélé que son père était au courant. son obsession pour les tireurs à l’école et que l’adolescent avait même discuté de la fusillade de Parkland avec sa grand-mère environ une semaine avant la fusillade.

