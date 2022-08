Le grand jury inculpe le fils dans la mort de l’ancien législateur de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Un grand jury a inculpé le fils d’un ancien législateur de l’Alaska pour meurtre, homicide involontaire et falsification de preuves dans la mort de son père, l’ancien représentant de l’État Dean Westlake.

Tallon Westlake a été arrêté plus tôt ce mois-ci. L’acte d’accusation, publié par le Département de la justice de l’État, était daté de lundi.

Tallon Westlake a d’abord été accusé d’homicide involontaire et de falsification de preuves.

Un document d’accusation déposé par le département le 21 août indique que la police a appris que Tallon Westlake avait séjourné dans un immeuble appartenant à la petite amie de Dean Westlake et n’avait pas payé de loyer. Dean Westlake prévoyait de l’expulser, a déclaré la police.

Selon le document d’accusation, la police a trouvé du sang sur les mains et les pieds de Dean Westlake, et son visage était meurtri et ensanglanté. La police a également décrit une “forte odeur d’eau de javel” dans l’appartement et des sols mouillés qui semblaient avoir été récemment nettoyés, selon le document.

Un e-mail demandant des commentaires a été envoyé à l’avocat répertorié sur un système de dossiers judiciaires en ligne comme représentant Tallon Westlake.

