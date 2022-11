Le Grand jury inculpe des députés pour la mort par balle d’un jeune homme

DENVER (AP) – Un grand jury a inculpé deux adjoints du shérif du Colorado dans la mort d’un homme de 22 ans qui a été abattu après avoir appelé le 911 pour une assistance routière alors qu’il vivait ce que sa mère a décrit comme une crise de santé mentale, selon le tribunal en ligne enregistrements.

Les actes d’accusation des anciens adjoints du shérif du comté de Clear Creek, Andrew Buen et Kyle Gould, ont été rendus mercredi, cinq mois après que Christian Glass a été tué par les forces de l’ordre. L’affaire est devenue un point d’éclair au milieu d’un tollé national pour des réformes de la police axées sur l’intervention en cas de crise et la désescalade.

Les accusations portées contre les deux députés comprennent le meurtre au deuxième degré, l’inconduite officielle et l’homicide par négligence criminelle, selon les archives judiciaires, qui n’ont pas fourni plus de détails.

Les dossiers ne mentionnaient pas d’avocat pour l’un ou l’autre des adjoints. Un message téléphonique laissé à un numéro supposé être celui de Buen n’a pas été immédiatement renvoyé. Aucune liste téléphonique n’a pu être trouvée pour Gould.

Nichole Lentz, porte-parole du shérif du comté de Clear Creek, a déclaré dans un communiqué que les deux officiers avaient été licenciés à la suite des actes d’accusation.

L’enquête interne en cours du bureau du shérif a révélé “des défaillances politiques et procédurales”, a déclaré Lentz, ajoutant que le communiqué de presse initial du bureau après la fusillade “ne reflète pas l’intégralité de ce qui s’est passé lors de cette terrible nuit”.

Tard le 10 juin, Glass a appelé la police parce que sa voiture était restée bloquée sur un talus. Des vidéos de caméras corporelles montrent Glass refusant de sortir de sa voiture tout en disant à la police qu’il est “terrifié” et en faisant des formes de cœur avec ses mains aux agents.

Les agents lui ont parlé pour essayer de le persuader de quitter la voiture. Après plus d’une heure de négociations, la police a déclaré que Glass n’était pas coopératif et ils ont cassé la vitre du passager et retiré un couteau du véhicule.

Glass a proposé de jeter deux couteaux par la fenêtre, mais la vidéo montre des officiers lui disant de ne pas le faire.

Une fois la fenêtre brisée, Glass a semblé paniquer et a saisi un deuxième couteau. La police a ensuite tiré sur Glass avec des sacs de haricots et l’a électrocuté avec un pistolet paralysant. Les images montrent Glass se tordant sur son siège et poussant un couteau vers un officier qui s’approche de la fenêtre arrière du conducteur. Puis un autre officier a tiré avec son arme, frappant Glass à six reprises, selon le rapport d’autopsie.

Lors d’une conférence de presse en septembre, la mère de Glass, Sally Glass, a déclaré que son fils souffrait de dépression, avait récemment reçu un diagnostic de TDAH et “avait un épisode de santé mentale” et était “pétrifié” la nuit où il a été tué.

John Bryan, porte-parole du procureur du cinquième district judiciaire Heidi McCollum qui a constitué le grand jury, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

