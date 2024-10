Le grand jury entendra le procès contre la femme Decatur accusée de 2 meurtres

9 octobre — Un juge du comté de Morgan a trouvé mardi une cause probable pour renvoyer le cas d’une femme de Decatur accusée de violence domestique et de deux chefs de meurtre à un grand jury alors qu’un détective de police a fourni un témoignage détaillé sur les crimes présumés.

Mary Deanna Hughes, 32 ans, a été arrêtée le 26 août après avoir prétendument attaqué son ex-petit-ami avec un couteau et une batte de baseball en métal dans son appartement au 1607 Ororke Lane SW la veille au soir, selon les archives judiciaires.

Hughes a été accusé de violence domestique au deuxième degré et détenu dans la prison du comté de Morgan en échange d’une caution de 10 000 $. Les archives de la prison montrent qu’elle a été libérée le 26 août.

Trois jours plus tard, vers 4 heures du matin le 31 août, la police de Decatur a été dépêchée pour enquêter sur un rapport faisant état d’un véhicule volé dans une station-service sur Sandlin Road. Le même matin, selon la police, les policiers sont intervenus vers 7 h 15 suite à une agression signalée à Line Street Northeast et Market Street.

Là, un témoin avait observé une femme frapper une femme âgée, identifiée plus tard comme Mimi Marquette, avec un marteau, selon la police. Hughes a été identifié comme suspect dans l’attaque présumée et accusé de voies de fait. Le 5 septembre, Marquette est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital de Huntsville, selon la police, et l’accusation de Hughes a été transformée en meurtre.

Le 1er septembre, la police de Decatur a trouvé un homme décédé, identifié comme étant James Jefferson, dans un appartement au 1002 E. Moulton St. Jefferson était mort depuis environ 48 heures, selon la police, et une autopsie a conclu à un homicide.

Lorsque Hughes a été arrêté le 31 août en lien avec l’agression présumée de Marquette, la police de Decatur a déclaré avoir trouvé en sa possession des clés appartenant au propriétaire du véhicule volé à la station-service, un marteau sanglant, un cutter et des pièces d’identité. cartes appartenant à Jefferson.

Hughes fait face à deux chefs de meurtre en lien avec la mort de Marquette et Jefferson, ainsi qu’à un chef de violence domestique au deuxième degré pour son attaque présumée contre son ex-petit-ami.

Lors de son audience du 12 septembre sur la loi d’Aniah, Hughes a reçu l’ordre de rester en prison sans caution. Mardi, Hughes a réapparu devant le tribunal pour une audience préliminaire devant la juge de district Shelly Waters.

Les policiers qui se sont rendus au domicile de Hughes le 26 août ont trouvé son ex-petit-ami dans la salle de bain souffrant de coups de couteau, selon le témoignage du détective de la police de Decatur, Jasmin Ferizovic. La victime a déclaré à la police que Hughes l’avait invité pour l’aider à peindre une pièce.

« Apparemment, ils ont été séparés », a déclaré Ferizovic. « Ils ont déjà eu une relation amoureuse. »

La victime présumée dans cette affaire a déclaré à la police qu’il l’aidait à peindre une pièce de son appartement, à sa demande, « quand elle l’a poignardé au hasard avec un couteau », selon l’affidavit d’un détective.

Il s’est retiré dans la salle de bain de Hughes, a-t-il déclaré à la police, mais elle a continué à le poignarder. Puis, dit-il, elle a commencé à le battre avec une batte de baseball en métal alors qu’il gisait sur le sol de la salle de bain. Il a réussi, selon l’affidavit, à fermer la porte de la salle de bain à coups de pied, puis à appeler le 911 sur son téléphone portable tout en maintenant la porte fermée.

Après son arrestation, Hughes a déclaré à la police qu’elle avait attaqué la victime présumée pour se défendre, a déclaré Ferizovic lors de l’audience de mardi. Hughes a affirmé qu’elle souffrait de trouble de stress post-traumatique résultant d’une agression sexuelle dans son passé.

Ferizovic a déclaré que les policiers qui ont répondu à l’agression présumée du 31 août contre Marquette ont trouvé la victime avec « une grande quantité de sang couvrant son visage ». Un inventaire de ses blessures à l’hôpital de Huntsville a révélé, entre autres blessures, un « effondrement total de l’orbite orbitaire… (et) des contusions au cerveau » résultant d’un traumatisme contondant.

Le corps de Jefferson a été retrouvé en état de décomposition le 1er septembre, selon Ferizovic. Il a déclaré qu’une autopsie a révélé que Jefferson avait subi plusieurs côtes cassées, des contusions à la tête et environ 22 coups de couteau d’un demi-pouce au cou.

« Presque toutes les côtes de son côté gauche étaient cassées », a déclaré Ferizovic. « Il était entièrement habillé… Sa fermeture éclair était défaite, mais il était entièrement habillé. »

Ferizovic a déclaré que les détectives avaient démonté le cutter qu’ils avaient récupéré en possession de Hughes lors de son arrestation le 31 août et avaient trouvé du sang séché. Hughes a été interrogé au département de police de Decatur à propos de Jefferson.

« Mme Hughes a changé son histoire à plusieurs reprises », a déclaré Ferizovic. Il a déclaré que Hughes avait finalement admis avoir poignardé et frappé Jefferson, mais avait affirmé que c’était en état de légitime défense.

Waters a ordonné à Hughes de rester en prison sans caution, conformément à sa décision relative à la loi Aniah, en attendant une nouvelle action en justice.

« Je trouve actuellement une raison probable de confier cette affaire à un grand jury », a statué Waters.

