Le grand jury entendra l’affaire du suspect de la fusillade d’un collège de Virginie

HARRISONBURG, Virginie (AP) – L’homme accusé du meurtre de deux officiers du campus d’un collège privé de Virginie a déclaré à un officier qui l’avait arrêté qu’il avait tiré sur les hommes, demandant leurs noms afin de pouvoir s’excuser auprès de leurs familles, a déclaré l’officier mercredi.

Alexander Campbell, 28 ans, qui est accusé de meurtre et d’autres accusations lors de la fusillade de février au Bridgewater College, a comparu lors d’une audience préliminaire au cours de laquelle un juge a déterminé qu’il était mentalement apte à subir son procès, ont rapporté les médias. Le juge du tribunal de district général de Harrisonburg-Rockingham, John Hart, a prévu que l’affaire soit entendue par un grand jury le 21 novembre.

Campbell est accusé de meurtre au premier degré, de meurtre aggravé d’un policier et d’autres infractions dans la mort du policier du campus John Painter, 55 ans, et de l’agent de sécurité du collège JJ Jefferson, 48 ans, amis connus sur le campus comme le « dynamique duo.”

Campbell, qui n’a pas plaidé coupable, est détenu sans caution. Campbell était étudiant à l’école de 2013 à 2017 et avait participé à l’équipe de cross-country.

L’avocat Gene Hart, qui représente Campbell, a précédemment déclaré que Campbell pourrait souffrir de schizophrénie non diagnostiquée et subirait une évaluation de sa santé mentale. Il n’est pas clair si cela a eu lieu. Sa mère, Cheryl Campbell, a déclaré au Richmond Times-Dispatch en février que Campbell était mentalement malade mais n’a pas donné de détails. Hart n’a pas présenté de preuves mercredi et a refusé de commenter après l’audience.

La fusillade s’est produite le 1er février lorsque les officiers ont été appelés dans une zone à l’extérieur du Memorial Hall du collège pour un rapport d’un homme suspect sur le campus. Le juge a entendu un étudiant qui a décrit avoir vu Painter et Jefferson affronter Campbell, qui a ensuite tiré plusieurs coups de feu, et des agents des forces de l’ordre qui ont décrit les blessures des agents et la capture de Campbell sur une île de la rivière North à proximité.

L’officier de police de Harrisonburg, Brooke Wetherell, a rappelé que lorsqu’elle a arrêté Campbell, il lui a dit qu’il avait été abattu par un officier qu’il avait abattu et qu’il voulait connaître les noms des officiers “afin que je puisse m’excuser auprès de leurs familles”. Wetherell a déclaré que Campbell semblait cohérent.

Après la fusillade, la police a retrouvé les biens de Campbell, y compris de la nourriture et des munitions, dans une salle du sous-sol du Memorial Hall, selon Heather Marshall de la police de l’État de Virginie. La poignée de porte de la pièce a été retirée et il y avait un arrêt de porte électronique, a déclaré Marshal. La police a également trouvé un journal indiquant que Campbell prenait une douche au gymnase et faisait la lessive dans un dortoir. Le journal comprenait ses tâches ménagères et les endroits qu’il visitait sur le campus.

The Associated Press