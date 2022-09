Le grand jury enquête sur le leadership de Trump PAC, selon des rapports

WASHINGTON (AP) – Un grand jury fédéral chercherait des informations sur le PAC de leadership de Donald Trump pour Save America alors que les enquêtes sur l’ancien président continuent de se développer.

ABC News a rapporté pour la première fois jeudi que les citations à comparaître délivrées ces dernières semaines avaient interrogé les destinataires sur la formation du comité d’action politique, ses activités de collecte de fonds et ses dépenses.

Le ministère de la Justice et un porte-parole de Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Trump fait maintenant l’objet de nombreuses enquêtes fédérales et étatiques en cours, dont plusieurs sondant son rôle dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le bâtiment du Capitole américain, ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 et comment des milliers de documents gouvernementaux , y compris des documents avec des marquages ​​hautement classifiés, se sont retrouvés dans son club privé Mar-a-Lago.

Trump a collecté des fonds de manière agressive lors des élections de 2020, capitalisant sur la colère de ses partisans et leur refus d’accepter sa perte. Au cours de ses audiences, le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a déclaré que la machine de collecte de fonds de Trump avait collecté quelque 250 millions de dollars grâce à ses campagnes pour “Stop the Steal” et d’autres au lendemain des élections, principalement sous forme de dons de petits dollars d’Américains. Un plaidoyer pour de l’argent a été lancé 30 minutes avant l’insurrection du 6 janvier.

“Non seulement il y avait le gros mensonge, il y avait la grosse arnaque”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, à propos des efforts.

Aucune preuve crédible n’est apparue pour étayer les affirmations de Trump selon lesquelles l’élection a été entachée de fraude de masse. De nombreux responsables des élections nationales et locales, y compris le propre procureur général de Trump et les juges qu’il a nommés, ont également rejeté ces allégations.

Le PAC de Trump – qu’il a utilisé pour payer ses rassemblements post-présidentiels, d’autres voyages, des frais juridiques et même les portraits de lui et de l’ancienne première dame qui seront un jour accrochés à la National Portrait Gallery du Smithsonian – a levé des millions depuis sa création . Il s’est terminé en juillet avec un peu moins de 100 millions de dollars en espèces, selon les documents du gouvernement.

The Associated Press