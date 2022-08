Le grand jury du Mississippi refuse d’inculper une femme dans l’affaire Emmett Till Murder

“Le fait demeure que les personnes qui ont enlevé, torturé et assassiné Emmett l’ont fait à la vue de tous, et notre système judiciaire américain a été et continue d’être mis en place de telle manière qu’ils ne pouvaient pas être traduits en justice pour leurs crimes odieux”, le révérend Wheeler Parker Jr., un cousin et meilleur ami d’Emmett qui est le dernier témoin vivant de l’enlèvement, a déclaré mardi dans un communiqué. “Aucune famille ne devrait avoir à endurer cette douleur aussi longtemps.”

À l’été 1955, Emmett s’est rendu dans le delta du Mississippi depuis Chicago ; En août, il est entré dans un magasin tenu par Mme Donham et son mari, Roy Bryant, pour acheter des bonbons. Il existe différents récits de ce qui s’est passé, mais un témoin a déclaré qu’Emmett avait sifflé Mme Donham.

M. Bryant et un autre homme, tous deux maintenant décédés, ont avoué le meurtre d’Emmett, mais seulement après avoir été acquittés par un jury entièrement blanc.