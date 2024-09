Le grand jury Diddy entend le témoignage d’une travailleuse du sexe, de nouvelles accusations sont possibles

DiddyLe grand jury de New York enquête toujours sur les allégations portées contre lui… il entendra au moins une autre travailleuse du sexe parler de sa prétendue relation avec le magnat, et il est possible que cela conduise à de nouvelles accusations.

Des sources ayant une connaissance directe ont déclaré à TMZ… que le grand jury est absolument toujours convoqué, et cette semaine, il a entendu le témoignage d’un escorte masculine qui a déclaré avoir interagi avec Diddy dans le passé.

On nous a dit que le témoignage couvrait les prétendues démarches de Diddy auprès de l’escorte et sa volonté de participer à un « Freak Off ».





Nos sources affirment que le témoignage du grand jury s’est également concentré sur les voyages… notamment sur la question de savoir si Diddy avait déjà transporté l’escorte à travers les frontières de l’État ou dans un autre pays.

Ils ont également posé des questions sur les paiements présumés effectués en faveur de l’escorte… et plus particulièrement si ces paiements avaient été effectués en espèces ou par virement bancaire.

Nous avons entendu plusieurs sources… la raison pour laquelle le grand jury se réunit toujours est que les procureurs pourraient chercher à porter des accusations supplémentaires dans un acte d’accusation remplaçant contre Diddy.

Désormais, une source proche de Diddy nous confie : « Il se concentre sur les faits et prépare sa défense. Il clame son innocence quant à ces accusations.

Les travailleuses du sexe ont apparemment suscité l’intérêt du gouvernement fédéral ces derniers jours. Comme nous vous l’avons dit, un autre travailleur du sexe s’est entretenu avec les enquêteurs fédéraux plus tôt cette semaine… détaillant une prétendue relation sexuelle avec Diddy et une autre femme — et, remettre une prétendue sex tape au gouvernement fédéral.



USAO District sud de New York

Nous connaissions le procureur américain Damien Williams étudiait toujours le cas de Diddy pour éventuellement ajouter des accusations. Rappelez-vous, quand annonçant l’acte d’accusation contre Diddy, on a demandé à Williams si d’autres accusations pouvaient être portées en rapport avec l’affaire… et il « ne retirait rien de la table ».

Comme vous le savez, Diddy est déjà a plaidé non coupable à des accusations de trafic sexuel, d’enlèvement et de racket… et il est actuellement détenu sans caution dans un célèbre prison de New York.



16/09/24 TMZ.com

