Le grand jury de Géorgie voulait Lindsey Graham et Flynn inculpés dans une affaire électorale | Donald Trump Actualités

Washington DC – Un grand jury spécial qui a enquêté sur les efforts de l’ancien président américain Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie a recommandé des poursuites pénales contre l’influent sénateur Lindsey Graham, selon le rapport final du panel.

Le rapport, qui a été publié dans son intégralité vendredi après une ordonnance d’un juge, appelle également les procureurs de Géorgie à inculper l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Michael Flynn, et deux anciens sénateurs américains de l’État, David Perdue et Kelly Loeffler.

Les recommandations du grand jury n’étaient pas contraignantes et le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui a dirigé l’enquête en Géorgie sur l’ingérence électorale de 2020, n’a finalement pas inculpé Graham, Flynn, Perdue ou Loeffler.

Le mois dernier, Willis a déposé des accusations criminelles contre Trump et 18 autres personnes – dont les avocats, alliés et associés de l’ex-président – ​​pour avoir participé à un complot visant à « modifier illégalement le résultat » du vote de 2020 en Géorgie. Tous les accusés ont plaidé non coupable.

Le rapport de vendredi n’expliquait pas pourquoi le grand jury avait formulé ses recommandations.

Mais il énumère des dizaines de personnes qui, selon le panel, devraient être inculpées « en lien avec l’effort national visant à renverser l’élection présidentielle de 2020 ».

Le grand jury, composé de 26 résidents de la région d’Atlanta, avait le pouvoir d’assigner des témoignages et des documents. L’année dernière, elle a interrogé 75 témoins sur plusieurs mois, indique le rapport.

« Le Grand Jury a été chargé d’enquêter sur une question spécifique : les faits et circonstances liés directement ou indirectement à d’éventuelles tentatives visant à perturber l’administration légale de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État de Géorgie », peut-on lire.

Graham, l’un des principaux alliés de Trump, a témoigné devant le grand jury en novembre 2022. Le bureau du sénateur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera vendredi.

S’adressant aux journalistes en Caroline du Sud vendredi après-midi, Graham a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal.

Il a déclaré avoir « appelé différents États, dont la Géorgie », dans le cadre de ses fonctions de sénateur américain et de président de la commission judiciaire du Sénat, pour rechercher des informations sur les allégations de fraude électorale de 2020.

Trump et ses alliés avaient déclaré à tort que le vote, perdu par le leader républicain face au démocrate Joe Biden, avait été « volé » par une fraude électorale généralisée.

« J’ai finalement certifié les élections dans tous les États, y compris en Géorgie. Je n’ai trouvé aucune preuve de fraude électorale massive, mais j’avais des inquiétudes concernant les systèmes de vote par correspondance en Géorgie et ailleurs », a déclaré Graham.

Il a ajouté : « En fin de compte, rien ne s’est passé. Ce que j’ai fait était conforme à mon travail de sénateur américain. [and] président du comité judiciaire.

Trump, qui reste le favori pour l’investiture du Parti républicain à l’élection présidentielle de 2024, n’a pas été assigné à comparaître et n’a pas témoigné devant le grand jury de Géorgie.

Willis a lancé l’enquête qui a conduit aux accusations peu de temps après que Trump ait exhorté le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger lors d’un appel en janvier 2021 à « trouver » suffisamment de voix pour lui assurer une victoire dans l’État, qu’il a perdue face à Biden.

L’affaire Géorgie est le deuxième acte d’accusation accusant Trump d’ingérence électorale et la quatrième série d’accusations criminelles portées contre lui depuis le début de l’année.

Il a été traduit en justice début août pour quatre accusations fédérales liées à ses efforts visant à annuler les résultats du vote de 2020, et en juin, il a été inculpé dans l’État américain de Floride pour des allégations selon lesquelles il aurait mal géré des documents secrets du gouvernement.

Il a également été inculpé dans l’État de New York pour avoir altéré de manière inappropriée des dossiers commerciaux afin de dissimuler un paiement discret versé à une star de cinéma pour adultes avant les élections de 2016.

Trump a plaidé non coupable et a nié tout acte répréhensible dans toutes les affaires, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de faire dérailler sa campagne de réélection.