Le grand jury dans l’affaire Georgia Trump a recommandé d’inculper Lindsey Graham, David Perdue, Kelly Loeffler et Michael Flynn

Une société basée en Géorgie grand jury spécial qui avait initialement enquêté sur les efforts déployés par l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour renverser l’élection présidentielle de 2020, avait recommandé l’inculpation de plus de trois douzaines de personnes, dont 21 qui n’avaient pas été inculpées le mois dernier.

Un rapport résumant l’enquête du grand jury à vocation spéciale a été libéré vendredi après que le juge Robert McBurney, qui présidait le panel, ait ordonné la semaine dernière qu’il soit rendu public.

le sénateur Lindsey Graham, RS.C. ; les anciens sénateurs David Perdue, R-Ga., et Kelly Loeffler, R-Ga.; et l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, faisaient partie de ceux dont le panel a recommandé l’inculpation, mais qui n’ont finalement pas été inculpés. Le conseiller de Trump, Boris Epshteyn, figurait également sur la liste recommandée pour inculpation.

NBC News a contacté Graham, Loeffler et Perdue pour commentaires. Epshteyn a refusé de commenter, tout comme l’avocat de Cleta Mitchell, une militante conservatrice dont le panel a recommandé l’inculpation.

Mitchell a participé au tristement célèbre appel téléphonique que Trump a passé au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour « trouver 11 780 voix » pour annuler la victoire de Joe Biden.

L’avocat de Flynn, Jesse Binnall, a déclaré vendredi dans un communiqué que le rapport « révèle encore plus de corruption de la part d’un procureur politiquement motivé avec un seul objectif : renverser le président Trump et ses associés et s’immiscer dans les élections de 2024 ».

« Tout cela n’est que le fruit du même arbre venimeux que nous avons vu maintes et maintes fois – et est conçu pour détruire le pays et saper les valeurs qui font la grandeur de cette nation », a ajouté Binnall, affirmant que c’était « ce qui est en jeu en 2024 ». « .

Willis avait enquêté sur deux appels téléphoniques que Graham avait passés à Raffensperger et à son équipe après les élections générales. Raffensperger a déclaré que Graham a suggéré que le secrétaire d’État avait le pouvoir de rejeter certains bulletins de vote par correspondance. Graham a nié avoir fait cette suggestion et a seulement déclaré qu’il essayait de comprendre le processus mis en place par l’État pour vérifier les signatures des bulletins de vote.

Graham a nié avoir demandé à Raffensperger d’annuler les votes lorsque NBC News l’a interrogé à ce sujet en novembre 2020.

« Non, c’est ridicule. Je lui ai parlé de la façon dont vous vérifiez les signatures », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi un sénateur de Caroline du Sud avait appelé le secrétaire d’État de Géorgie, Graham a répondu : « Parce que l’avenir du pays est en jeu. »

Vendredi, Graham a fait écho à sa remarque précédente, en disant : « Si jamais il devient impossible ou politiquement dangereux ou juridiquement dangereux pour un sénateur américain d’appeler les gens pour découvrir en quoi l’élection a été erronée, que Dieu nous aide tous. si j’ai des questions, je ferai la même chose.

Le grand jury spécial a également recommandé d’inculper plusieurs des faux électeurs présumés en Géorgie, notamment Mark Amick, Joseph Brannan, Burt Jones, Brad Carver, Cathleen Latham, Vikki Consiglio, John Downey, Gloria Godwin, Carolyn Fisher, Mark Hennessy et CB Yadav. Parmi les autres personnes recommandées pour inculpation figurent Lin Wood, un avocat géorgien qui a promu les théories du complot sur la fraude électorale et a qualifié le vice-président de l’époque, Mike Pence, de « traître » qui devrait être exécuté ; et le sénateur de l’État de Géorgie de l’époque, William T. Ligon Jr., qui a présidé une audience au cours de laquelle Rudy Giuliani, John Eastman et d’autres avocats de Trump ont présenté des allégations de fraude lors de l’élection présidentielle de 2020.

Au lieu de délivrer des actes d’accusation comme un grand jury ordinaire, le grand jury spécial soumet ses conclusions au procureur, qui décide ensuite s’il doit présenter des preuves à un grand jury pour des accusations criminelles.

Le mois dernier, un grand jury distinct qui a entendu les preuves dans l’affaire a accusé Trump et 18 autres personnes de racket criminel et de nombreux chefs d’accusation de complot.

Dans un article sur Truth Social réagissant au rapport spécial du grand jury vendredi, Trump a déclaré : « Cela n’a aucune crédibilité et entache gravement Fani Willis et toute cette chasse aux sorcières politique. Essentiellement, ils voulaient inculper quiconque respirait à ce moment-là. Cela mine totalement la crédibilité des conclusions et nuit gravement au grand État de Géorgie, dont le peuple merveilleux et patriote n’est pas content de cette mascarade d’un « procureur » incontrôlable faisant le travail de et pour le DOJ. INGÉRENCE! »

Mike Roman, qui a travaillé pour la campagne 2020 de Trump, est une personne qui n’a pas été recommandée pour mise en accusation par le grand jury spécial, mais qui a finalement été l’une des 19 personnes inculpées.

Le grand jury spécial a été convoqué l’année dernière dans le cadre de l’enquête sur Willis car il avait le pouvoir d’émettre des assignations à comparaître pour contraindre des témoins à témoigner. Le comité a été dissous plus tôt cette année et des parties de son rapport ont été rendues publiques en février, dans lequel il était indiqué qu’il avait « reçu des témoignages de ou impliquant 75 témoins au cours de cette enquête, dont l’écrasante majorité ont été livrées en personne sous serment ». «

Ces parties non scellées du rapport ont révélé que les grands jurés ont déclaré qu’ils pensaient que certains témoins auraient pu mentir sous serment. Le président du jury a déclaré lors d’un entretien en février que le jury avait recommandé d’inculper plus d’une douzaine de personnes.

Trump, pour sa part, a tenté d’annuler le rapport spécial du grand jury, arguant que toutes les preuves devraient être considérées comme inconstitutionnelles.

L’acte d’accusation de 41 chefs d’accusation du grand jury le mois dernier a accusé Trump et 18 autres personnes d’avoir violé la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO. Willis a accusé les accusés d’avoir participé aux efforts visant à annuler la victoire de Joe Biden en Géorgie en 2020 et de désigner illégalement Trump comme vainqueur de l’élection.

Trump et les autres accusés ont plaidé non coupables.

Jeudi, Trump a informé le juge de l’État qui présidait l’affaire qu’il pourrait tenter de la porter devant un tribunal fédéral. Willis a déclaré qu’elle souhaitait que les 19 accusés, y compris l’ancien président, soient jugés le mois prochain. Jusqu’à présent, les anciens avocats de Trump, Kenneth Chesebro et Sidney Powell, devraient être jugés à partir du 23 octobre car ils ont demandé un procès rapide.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, qui préside le procès, a déclaré cette semaine qu’il était « très sceptique » quant à la possibilité que Willis puisse juger les 19 accusés en octobre. Nathan Wade, qui représentait le bureau du procureur à l’audience, a déclaré au juge qu’un procès pour tous les accusés prendrait environ quatre mois et que les procureurs s’attendent à ce que 150 témoins témoignent.