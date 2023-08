Le grand jury dans l’affaire d’enquête sur les élections de Donald Trump 2020 rend «10 actes d’accusation» en Géorgie

LE grand jury enquêtant sur Donald Trump pour ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 a prononcé dix actes d’accusation, selon des informations.

Un juge du comté de Fulton a reçu les actes d’accusation lundi, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair contre qui ils étaient.

Le grand jury aurait commencé à voter sur les accusations juste après 20 heures lundi.

Les documents ont été présentés vers 21 heures par le greffier du tribunal de comté au juge du comté de Fulton, cependant, les noms des accusés n’ont pas été donnés.

Après avoir signé les actes d’accusation avec le jury, le juge Robert McBurney a plaisanté, « C’est tout », a rapporté NBC.

Les procureurs enquêtent sur Trump, 77 ans, et ses alliés depuis décembre 2020 pour déterminer s’ils ont enfreint les lois de l’État dans leur tentative de le maintenir au pouvoir lors de l’élection présidentielle de 2020.

Avant que l’acte d’accusation ne soit officiellement déposé, le site Web du comté de Fulton, en Géorgie, a brièvement affiché une liste des accusations criminelles contre Trump avant qu’elle ne soit retirée du site.

Les avocats de Trump, Drew Findling et Jennifer Little, ont déchiré le bureau du procureur de district pour cette décision flagrante, affirmant qu’ils n’avaient montré aucun respect pour le processus du grand jury.

« Le bureau du procureur du comté de Fulton a une fois de plus montré qu’il n’avait aucun respect pour l’intégrité du processus du grand jury », indique le communiqué.

« Ce n’était pas une simple erreur administrative. Un acte d’accusation proposé ne devrait être entre les mains que du bureau du procureur de district, mais il s’est en quelque sorte rendu au bureau du greffier et s’est vu attribuer un numéro de dossier et un juge avant même que le grand jury ne délibère.

« C’est emblématique des violations constitutionnelles omniprésentes et flagrantes qui ont tourmenté cette affaire depuis sa création. »

Trump a qualifié le procureur du district de Géorgie Fani Willis de « faux » quelques heures avant le dépôt de l’acte d’accusation: « Quelqu’un pourrait-il dire au grand jury du comté de Fulton que je n’ai pas altéré l’élection », a écrit l’ancien président sur son fil Truth Social.

« Ce sont les gens qui l’ont trafiqué qui l’ont truqué, et malheureusement, le faux Fani Willis, qui a scandaleusement permis à Atlanta de devenir l’une des villes les plus dangereuses du monde,

« Il n’a aucun intérêt à voir l’énorme quantité de preuves disponibles, ou à découvrir qui sont ces personnes qui ont commis ce crime.

« Elle veut seulement ‘Get Trump.’ Je serais heureux de montrer cette info au GJ »

Depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021, Trump a été inculpé de trois actes d’accusation à New York, Miami et Washington, DC.

VAGUE D’ACCUSATIONS

La vague d’actes d’accusation contre l’ancien président a commencé en mars lorsque le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déposé 34 accusations de crime contre Trump pour ce que les procureurs ont décrit comme un plan d’argent silencieux.

Les procureurs ont déclaré que Trump et son ancien fixateur, Michael D. Cohen, avaient versé 130 000 $ en argent secret à la star du porno Stormy Daniels dans les derniers jours de la campagne de 2016 pour faire taire les allégations d’une affaire.

L’affaire comprendrait également des réclamations de paiements séparés à une deuxième femme, l’ancienne mannequin Playboy Karen McDougal.

Trump aurait joué un rôle dans le paiement de 150 000 dollars à McDougal, qui prétend avoir entamé une relation de 10 mois avec l’ancien président en 2006, selon le Wall Street Journal.

L’ancien président américain aurait également payé 30 000 $ à un ancien portier de la tour Trump pour faire taire ses affirmations selon lesquelles Trump avait un « enfant hors mariage ».

Trump fait également face à des accusations dans une affaire distincte à Miami portée par l’avocat spécial Jack Smith, où il est accusé d’avoir mal géré des documents secrets nationaux après avoir quitté la Maison Blanche en 2021.

Le FBI a exécuté un mandat de perquisition sur le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride le 8 août 2022, fouillant la résidence à la recherche de documents classifiés que le président est accusé d’avoir pris après avoir quitté ses fonctions.

Les responsables fédéraux ont trouvé plus de 80 boîtes remplies de documents classifiés dans la succession de Trump, dont six avec le plus haut niveau de classification dans son bureau, selon les archives judiciaires.

Des responsables du FBI ont déclaré que des boîtes avaient été trouvées dans plusieurs pièces du domaine de Mar-a-Lago, y compris la Lake Room, diverses salles de stockage, sur la scène de la salle de bal White and Gold, du Pine Hall et de la suite familiale Trump.

Trump a également apporté des boîtes de documents à son club de golf à Bedminster, New Jersey, selon l’acte d’accusation.

Pendant ce temps, Trump a comparu dans une salle d’audience de Washington, DC, le 4 août après avoir été interpellé pour quatre chefs d’accusation liés à son implication présumée dans les événements du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Le 6 janvier 2021, une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain dans le but d’empêcher un Congrès de compter les votes électoraux pour confirmer le président élu Biden comme nouveau président.

Le rassemblement est devenu violent lorsque la foule MAGA a percé Capitol Hill, brisant les fenêtres, les portes et se heurtant aux policiers du Capitole.

Quatre émeutiers sont morts pendant le siège, dont Ashli ​​Babbitt, 34 ans, un ancien vétéran de l’armée de l’air qui a été abattu par un officier de police du Capitole, Kevin Greeson, 55 ans, qui a subi une crise cardiaque lors de la brèche, Rosanne Boyland, 34 ans, et Benjamin Philips, 50.

L’officier de police du Capitole, Brian Sicknick, a également été tué lors de l’incident.

Dans les années qui ont suivi le siège, plus de 1 000 émeutiers ont été arrêtés et frappés d’une multitude d’accusations fédérales, notamment voies de fait contre des responsables de l’application des lois, entrée violente et conduite désordonnée sur le terrain du Capitole, intrusion et perturbation du Congrès.

En mai, environ 485 accusés ont été condamnés – 277 ont été condamnés à une peine derrière les barreaux, tandis que 113 ont été condamnés à la détention à domicile.

Trump a plaidé non coupable dans tous les cas.

Plus à venir…Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.