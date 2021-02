Karissa Hill, la fille d’Andre Hill, prend la parole lors d’un service commémoratif pour son père à Columbus, Ohio, le 5 janvier. Stephen Zenner / AFP via Getty Images

L’ancien officier Adam Coy est également accusé de porter indûment sa caméra corporelle – et les images étaient néanmoins un élément clé de son acte d’accusation.

Trois jours avant Noël à Columbus, dans l’Ohio, un policier blanc a tué par balle Andre Hill, un Noir non armé de 47 ans. mercredi soir, un grand jury l’a inculpé de meurtre.

L’ancien officier Adam Coy a également été accusé d’agression criminelle et de «deux chefs d’accusation de manquement au devoir», a déclaré le procureur général de l’Ohio, Dave Yost. L’avocat de Coy a déclaré qu’il plaiderait non coupable de toutes les accusations.

L’histoire de la mort de Hill est trop courante pour les Noirs américains: Le 22 décembre 2020, le New York Times a rapporté que des agents avaient répondu à un appel «concernant un SUV garé dans un quartier résidentiel» pendant environ 30 minutes que l’appelant a allégué «avait couru pendant une grande partie de ce temps». On ne sait pas si le SUV était de Hill ou non, mais selon les rapports locaux, le maire a déclaré que Hill était «connu à la résidence où il a été abattu et était un invité attendu». Quelques instants après l’arrivée des officiers, il avait été abattu plusieurs fois et a été déclaré mort moins d’une heure plus tard à l’hôpital méthodiste de l’OhioHealth Riverside.

L’histoire de l’accusation de meurtre de Coy – dans un pays où des policiers sont poursuivis pour meurtre dans moins de 2% des fusillades mortelles – est moins courante.

Coy portait une caméra corporelle, mais n’a réussi à l’activer qu’après la fusillade. Cependant, les caméras sont configurées pour enregistrer les images 60 secondes avant l’activation. Les images semblent montrer Hill tenant un téléphone portable dans une main s’approchant des agents et en quelques instants, étant abattu par Coy qui lui crie ensuite de mettre les mains sur le côté et de rouler sur son ventre. Aucun des deux officiers ne s’est déplacé pour administrer de l’aide immédiatement après la fusillade.

La semaine suivante, Coy avait été renvoyé de son travail à la division de police de Columbus.

Dans une déclaration le mois dernier, le maire de Columbus, Andrew Ginther, a déclaré qu’il était «horrifié par le temps qui s’est écoulé avant qu’un officier ne fournisse de l’aide à M. Hill. Ginther s’est également inquiété du fait que Coy n’allume pas sa caméra corporelle. Le 28 janvier, Ginther a annoncé que le chef de la police Tom Quinlan serait rétrogradé, affirmant que «les habitants de Columbus ont perdu confiance en lui et en la capacité de la division à changer par elle-même.

Les faits de cette affaire et les images de la caméra corporelle semblaient si flagrants que le chef de la police avait qualifié la fusillade de «violence évitable, violence insensée». Dans une déclaration vidéo en décembre, il a également noté que les images de la caméra lui permettaient de voir de première main la «faute grave».

C’est un incident où les caméras portées sur le corps pourraient bien avoir été le point de basculement de la responsabilité. La recherche sur leur efficacité est mitigée.

Caméras du corps de la police, brièvement expliqué

Les caméras corporelles étaient autrefois présentées par les réformateurs des forces de l’ordre comme un moyen efficace de responsabiliser la police en cas d’inconduite – et d’encourager une conduite plus responsable en général. Mais la littérature sur les caméras portées par la police est décourageante.

Un expert du Brookings Institute a expliqué que si des sentiers aléatoires «dans les services de police américains et européens ont révélé que les BWC réduisaient le nombre de plaintes déposées par les résidents locaux contre la police … ils ont montré des effets mitigés sur l’utilisation de la force par et contre les policiers. Dans une étude majeure de 2017 menée à Washington, DC, les chercheurs ont découvert que «le comportement des agents qui portaient des caméras tout le temps était indiscernable du comportement de ceux qui n’en portaient jamais».

L’un des points positifs de la recherche est un article récent sur le marché du travail du chercheur en économie de l’Université de Chicago Taeho Kim; L’étude nationale a révélé que l’utilisation de ces caméras réduisait de 43% les homicides commis par la police.

L’espoir de nombreux militants était que les images de caméras corporelles pourraient au moins conduire à un plus grand nombre de condamnations, car l’utilisation de ces caméras a proliféré. Mais il y a eu plusieurs meurtres par la police ces dernières années de civils noirs dans lesquels personne n’a été condamné, notamment dans les cas de Philando Castile, Michael Brown et Breonna Taylor.

Cependant, en tant qu’allemand Lopez a rapporté pour Vox, il pourrait y avoir des avantages invisibles aux caméras portées par la police: «Même si les caméras corporelles n’ont finalement aucun effet sur, par exemple, l’utilisation de la force, cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas d’autres avantages cachés dans d’autres situations, d’autant plus que la plupart des affrontements quotidiens avec la police n’impliquent aucun recours à la force. » Lopez écrit qu’il est possible pour les ministères d’utiliser des images dans des incidents non mortels pour améliorer les relations de la police avec les membres de la communauté de la même manière que dans le sport et la médecine, les employeurs peuvent expliquer aux employés ce qu’ils auraient pu mieux faire ou bien faire dans une situation spécifique. «

Les caméras corporelles sont extrêmement populaires parmi le public. Mais il reste un désaccord sur le moment où les tirs de la police sur des civils que ces caméras capturent parfois sont des actes criminels.

Au moins dans la fusillade de Hill, les images semblent avoir joué un rôle déterminant dans la mise en accusation – bien que, certes, l’officier n’ait été inculpé et pas encore condamné.