Le grand jury accuse les flics de Minneapolis de violations des droits civils

Cette combinaison de photos fournie par le bureau du shérif du comté de Hennepin au Minnesota le mercredi 3 juin 2020 montre Derek Chauvin, de gauche à droite, J.Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao. Chauvin est accusé du meurtre au deuxième degré de George Floyd, un homme noir qui est mort après avoir été retenu par lui et les autres policiers de Minneapolis le 25 mai. Kueng, Lane et Thao ont été accusés d’avoir aidé et encouragé Chauvin.

Bureau du shérif du comté de Hennepin | AP