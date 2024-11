Le grand jour est presque là – The Island News – Beaufort, SC

Par Lolita Huckaby

BEAUFORT

C’est la politique qui est au premier plan… ou du moins ce sera le cas après Halloween.

Les panneaux routiers sont levés, les principales intersections attirent des groupes de partisans politiques enthousiastes agitant des pancartes et ici, dans le comté de Beaufort, 31 814 (au 26 octobre), soit 22 pour cent des électeurs inscrits, ont voté avant le grand jour de la semaine prochaine. .

« Ils disent »… qui qu’ils soient… les résultats de l’élection présidentielle ne seront probablement pas connus avant un jour ou deux… peut-être un mois ou deux… peut-être avant les quatre prochaines années. Mais ici, dans le comté de Beaufort, il est presque certain que nous connaîtrons le sort de la taxe de vente au centime, et que la mairie et le conseil de Beaufort se disputeront avant le lever du soleil le 6 novembre.

Des forums de candidats ont été organisés pour donner aux électeurs la possibilité d’en savoir plus sur les deux candidats à la mairie et les quatre candidats au conseil municipal qui briguent deux sièges. Les titulaires – l’actuel maire Phil Cromer et les membres du conseil Neil Lipsitz et Mitch Mitchell – prendront-ils le dessus ? Ou les challengers – le conseiller municipal Josh Scallate qui veut devenir maire après deux ans au conseil, Josh Gibson et Julie Crenshaw – prêteront-ils serment en décembre ?

La majorité des électeurs de la ville de Beaufort souhaitent-ils un changement de direction ou sont-ils convaincus que ceux qui sont actuellement en poste sont les meilleurs candidats pour servir cette municipalité en pleine croissance ? Ou s’agira-t-il d’une combinaison de « l’ancien » et du « nouveau », les diatribes sur les réseaux sociaux jouant un rôle important dans l’influence des électeurs, en particulier ceux qui n’ont pas suivi de près les opérations du gouvernement municipal et se fient à « ce qu’ils entendent ». ?

Et qu’en est-il du sort du référendum sur la taxe de vente sur les transports, conçu pour durer 10 ans ou lorsque 950 millions de dollars seront générés ? La taxe de vente qui financerait non seulement des projets d’amélioration des routes, mais aussi davantage de trottoirs et de pistes cyclables, davantage de chemins de terre pavés, des transports en commun améliorés et des lignes électriques enterrées. L’opinion générale semble être que le référendum fiscal ne devrait pas être adopté, d’autant plus que le Parti républicain du thé du comté s’est précipité tôt avec un « dupez-nous une fois, honte à vous ». Trompez-nous deux fois, honte à nous ».

(Pour mémoire, le référendum sur la taxe de vente de 2018 a été adopté à 56,8 pour cent.)

Malgré les efforts du département d’ingénierie du comté pour fournir une mine d’informations sur la taxe de vente proposée et les raisons pour lesquelles le référendum de 2018 sur 10 ans ou 950 millions de dollars sur la taxe de vente n’a pas couvert les projets comme promis, l’opposition est devenue forte, principalement en utilisant les médias sociaux. et quelques publicités imprimées. Même les membres du conseil départemental se sont joints à contrecœur à la campagne en organisant des réunions communautaires individuelles pour fournir des informations sur la taxe.

Les conseils municipaux, qui devraient recevoir une grande partie des recettes fiscales, ont également adopté à contrecœur le référendum fiscal, prétextant que la loi de l’État interdit aux élus de dépenser l’argent des impôts pour des référendums.

Les électeurs du comté de Jasper, en revanche, peuvent voter sur leur propre taxe de vente pour l’amélioration des routes et la conservation des terres. Et on dit que leur question référendaire semble être adoptée. Notre voisin envisagera une taxe de vente qui permettrait de récolter 470 millions de dollars sur une période de 15 ans.

Et tandis que les destins de ces deux référendums semblent partagés une semaine avant le vote proprement dit, certains des projets routiers des deux scrutins concernent des zones problématiques communes – l’intersection de l’US 278, de la SC 170 et du boulevard Argent (appelé « le Triangle ») et SC 46. Le comté de Jasper dispose peut-être de l’argent de la taxe de vente pour contribuer aux projets d’amélioration, le comté de Beaufort devra compter sur les fonds de l’État et du gouvernement fédéral pour aider à résoudre ces goulots d’étranglement.

Qui sait ce que décideront les électeurs, du moins pas avant la semaine prochaine.

Mise à jour des bateaux Bluff

BEAUFORT – Alors que certaines personnes sont encore en train de nettoyer les débris d’Hélène il y a cinq semaines, les autorités municipales surveillent les bateaux qui ont été projetés de leurs amarres dans la rivière Beaufort sur la falaise de Bay Street.

Neuf bateaux ont été poussés au-delà de la laisse de marée haute dans le marais et, depuis cette semaine, il en reste cinq. Quatre ont pu être retirés lors des grandes marées de la semaine dernière, mais les autorités ont collecté des informations sur les propriétaires de bateaux sur les navires restants. La prochaine étape consistera à contacter les propriétaires pour connaître leurs projets de déménagement. Il existe également la procédure de retrait du Département des ressources naturelles de l’État, mais tout le monde espère qu’elle sera résolue avant que cette action ne soit entreprise.

Trente-deux ambassadeurs de la Conférence des jeunes du comté de Beaufort et leurs sponsors ont été reconnus lundi soir par le conseil du comté de Beaufort. Les étudiants des lycées et lycées locaux ont participé à la 32e conférence annuelle au début du mois. Lolita Huckaby/Pour l’actualité de l’île

Enfin, mais pas pour voter

BEAUFORT – L’« incendie » sur Bay Street mercredi dernier, qui a provoqué la fermeture de Bay Street pendant une heure, n’était heureusement pas du tout un incendie. C’était l’odeur de « quelque chose de brûlé » provenant d’un évent du « Mr. » magasin de détail, ancien site de Harvey’s Barber Shop. Les garçons Harvey ont quitté Bay Street en 2020, après 86 ans passés à cet endroit, mais ils coupent toujours les cheveux à Lady’s Island.

Et en parlant d’entreprises de longue date, adieu à John et Jeni Feeser qui ont transféré la propriété de Lowcountry Bikes à de nouvelles personnes la semaine dernière.

L’entreprise répond aux besoins cyclistes des cyclistes du Lowcountry depuis 37 ans, d’abord sur Port Republic Street en tant que voisin du restaurant Emily’s, également disparu, puis sur Lady’s Island.

Trente-sept ans, ce n’est pas une mince affaire de nos jours. Mais ils l’ont fait, avec l’aide de leurs amis, et ils peuvent désormais profiter de leur retraite.

Lolita Huckaby Watson est bénévole communautaire et chroniqueuse dans un journal. Dans son ancien rôle de journaliste à The Beaufort Gazette, The Savannah Morning News, Bluffton Today et Beaufort Today, elle était fière d’essayer de rester neutre et impartiale. En tant que chroniqueuse, ce sont ses opinions. Son objectif est d’être factuel mais opiniâtre, basé sur ses propres observations. N’hésitez pas à la contacter à [email protected].