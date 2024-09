Le grand joueur des Texans JJ Watt admet qu’il ne porterait « personnellement » pas de casquettes Guardian lors des matchs de la NFL

La pré-saison 2024 a marqué la première fois que les joueurs de la NFL ont eu la possibilité de porter des casquettes de protection par-dessus leurs casques pendant les actions en direct.

Cette option a été reprise en saison régulière et certains joueurs ont continué à profiter de la politique du Guardian Cap. Au moins un joueur des Steelers a été vu portant la casquette à coque souple lors de la victoire de Pittsburgh sur les Falcons d’Atlanta lors de la première semaine.

Une poignée d’autres joueurs de la ligue ont également opté pour le port du casque préventif.

La casquette Guardian n’était pas largement disponible lorsque JJ Watt faisait des ravages sur le quarterback d’une équipe adverse chaque semaine. Le pass rusher devenu analyste de télévision de la NFL a partagé ses réflexions sur la question de savoir si l’équipement de protection ferait partie de son uniforme s’il jouait encore.

Bien que Watt ait admis que les joueurs individuels ont le droit de prendre leur propre décision en ce qui concerne la casquette Guardian, il a déclaré qu’il ne la porterait pas pendant les matchs.

« Je veux dire, si vous voulez le porter, n’hésitez pas à le porter », a déclaré Watt. « Je veux dire, si cela vous fait vous sentir plus en sécurité, absolument.

« Est-ce que je le porterais ? Personnellement, non. Mais chacun peut choisir ce qu’il veut. »

Le défenseur arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jabrill Peppers, était l’un des nombreux joueurs à avoir enfilé une casquette Guardian au cours de la première semaine. L’ancien joueur de football vedette du Michigan a déclaré que le casque de protection ajoutait une couche de sécurité.

« C’est vraiment pour les jeux où vous ne voyez pas forcément un gars arriver sur le côté et où vous recevez un contact accidentel sur votre tête », a déclaré Peppers. « Mais je ne ressens vraiment rien avec ça, donc j’aime beaucoup ça. »

Pepper a également noté que la casquette Guardian n’entravait pas sa capacité à performer sur le terrain.

« Je suis un frappeur, donc plus je peux avoir de protection, pourquoi pas ? Tant que cela ne me gêne pas ou ne me ralentit pas, je ne vois pas pourquoi pas », a-t-il ajouté.

Ailleurs, l’ailier rapproché des Colts Kylen Granson a également choisi de porter la casquette lors du match d’Indianapolis contre les Texans de Houston.

Granson a rejeté l’idée selon laquelle l’apparence des casquettes devrait avoir un impact sur sa décision de placer le casque à coque souple sur son casque à coque dure.

« Aucune considération esthétique ne peut compenser les conséquences d’un traumatisme crânien », a déclaré Granson. via Instagram « Et l’une des choses les plus méconnues est que ce ne sont pas seulement les gros succès qui doivent nous inquiéter, mais aussi l’aboutissement d’une série de petits succès. »

Les casquettes Guardian ont été introduites dans le but de réduire le risque de blessures à la tête lors d’un contact entre les joueurs lors d’un jeu donné. Les casquettes sont conçues pour pouvoir absorber environ 10 % de la force d’un coup, selon une étude compilée par la NFL.

