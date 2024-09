Le grand joueur de football éliminé en premier sur Masked Singer s’attend à « beaucoup de critiques » concernant sa performance

Le quarterback, légende du football, a parlé à TooFab après la première de la saison 12 de l’émission – où il a été éliminé en tant que Leaf Sheep – à propos de son entrée sur la scène de The Masked Singer et de la navigation dans son costume sauvage.

Nous sommes sur le point de plonger dans le territoire des spoilers sérieux pour la première de la saison de The Masked Singer, révélant qui a été démasqué après leur élimination.

Si vous n’avez pas regardé et que vous voulez garder la surprise, revenez ici après avoir regardé l’épisode… vous êtes prévenu !

Les fans sont habitués à voir John Elway sur la plus grande scène du football, mais voir le quart-arrière retraité des Denver Broncos sur Le chanteur masqué Ce n’était probablement pas sur les cartes de bingo des fans de sport qui regardaient la première.

TooFab s’est entretenu avec Elway avant son élimination lors de la première de mercredi, où il a partagé ce qui l’a inspiré à sortir de sa zone de confort et à faire le spectacle, et a révélé s’il referait ou non quelque chose comme ça.

« Je pense que le plus important, c’est que je ne suis pas un très bon chanteur, et je le savais, mais je pense qu’en y réfléchissant, ma première réaction a été : « Non, je vais laisser tomber ». Et j’ai dit : « Mais donnez-moi une nuit pour y réfléchir ». Et puis j’ai finalement dit : « Vous savez quoi ? C’est quelque chose qui sera passionnant dans la vie ». » Vous savez, j’ai 10 petits-enfants. Et donc je pensais qu’ils aimeraient tous le regarder et qu’ils en seraient ravis », explique Elway. « C’est ce qui m’a permis de franchir le pas. »

Le membre du Temple de la renommée de la NFL a ajouté : « De plus, cela m’a permis de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant ou dans lequel je n’avais jamais eu confiance. J’ai donc apprécié de sortir de cette zone de confort. C’est pourquoi je me suis dit : « OK, allons-y et faisons-le », et cela a fini par être une expérience formidable. Je suis vraiment content de l’avoir fait. Les gens étaient géniaux et c’était vraiment très amusant. »

Elway a participé en tant que Leaf Sheep. Vous vous demandez peut-être ce que c’est exactement. Et même si cela ressemble à quelque chose inventé par les créateurs de costumes incroyablement talentueux de TMSc’est vraiment réel.

Le mouton feuille ou « limace feuille » est une espèce de limace de mer sacoglosse. Sans coquille, ils sont le seul organisme au monde qui n’est pas une plante mais qui est capable de photosynthétiser. Ce mouton est également capable de produire suffisamment d’énergie grâce à la kleptoplastie qui lui permet de rester en vie confortablement pendant au moins 2 mois.



Renard

En plus du costume adorable avec ses grands yeux et ses feuilles ressemblant à des cactus poussant dans son dos, la tenue ornée de Leaf Sheep semblait difficile à naviguer, mais à la surprise d’Elway, elle était en fait assez confortable.

« Le point positif, c’est que c’était assez confortable. Je devais le conduire, et je pense que ça compliquait les choses », a déclaré Elway. « Donc, le fait de devoir conduire l’engin, le placer au bon endroit sur scène et chanter en même temps, donc je pense que ça m’a permis de ne plus penser à tout, à ce que je faisais exactement, et en plus, je ne pouvais pas très bien voir à travers, donc je ne pouvais pas voir le public, ce qui m’a aussi un peu facilité la tâche, car je n’avais plus le trac en voyant qui était dans le public. »

« Et je pouvais me concentrer sur la conduite, prononcer les mots correctement et placer la voiture au bon endroit », a-t-il ajouté. « C’était donc assez confortable une fois que je suis monté dedans et que je m’y suis habitué. Nous avons fait quelques répétitions, nous nous sommes habitués à la conduire, c’était bien. Et je pense que, comme je l’ai dit, ce que j’ai le plus aimé, c’est que je ne pouvais pas vraiment voir à l’extérieur. Et donc, j’avais l’impression de chanter sous la douche. »



Quant à savoir à qui il a parlé de sa performance, Elway a déclaré qu’il avait gardé les détails bien secrets en dehors de son ambassadeur et ancien Le chanteur masqué son concurrent, Demarcus Ware, étant au courant, ainsi que ceux qui l’ont accompagné au spectacle – ajoutant qu’il a hâte que sa famille, ses amis et ses anciens coéquipiers le voient montrer ses talents de chanteur mercredi soir.

« Nous voulions nous assurer que cela reste secret comme cela était censé l’être, et donc que peu de gens le sachent. [knew]. J’ai pensé que nous organiserions une petite soirée de visionnage lorsque l’émission serait diffusée, comme ce soir, afin de faire venir des gens pour la regarder », a taquiné Elway. « Je suis donc sûr que je recevrai beaucoup de commentaires après ce soir sur le fait de savoir qui l’a vu, et donc ce sera plutôt amusant aussi, et nous pourrons en rire un peu. »

L’ancien athlète de 64 ans le regardera pour la première fois avec eux, déclarant à TooFab qu’il n’a pas encore vu leur performance.

« Je ne me suis pas encore vu non plus, donc je suis un peu curieux de voir exactement comment je sonnais. J’espère que je n’ai pas trop mal sonné », a-t-il plaisanté. « J’ai hâte de voir exactement comment je sonnais. »



« Je vais avoir des commentaires à ce sujet. Je suis sûr que je vais recevoir beaucoup de critiques à ce sujet », a ajouté Elway lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que ses anciens coéquipiers et autres stars de la NFL le contactent après l’avoir vu jouer. « Mais je pense que cela ouvrira peut-être la porte à ce que s’ils ont l’occasion de le faire, ils puissent venir me voir. Et je dis : ‘Si tu as la chance de le faire, tu devrais le faire. ‘Parce que c’était une expérience formidable.’ »

Bien que ce soit la première fois qu’Elway montait sur la scène du TMS, il s’est un peu entraîné à chanter devant un public – ses anciens coéquipiers.

« Je pense que la dernière fois que j’ai vraiment chanté devant un public, c’était tout seul, pendant ma première année, quand nous devions nous lever et chanter devant toute l’équipe. C’était probablement la dernière fois que je faisais ça, c’était il y a longtemps », a déclaré Elway, faisant référence à sa première année dans la NFL en 1983, lorsqu’il jouait pour les Colts de Baltimore. « Mais bien sûr, on chante toujours un peu. C’est plus sous la douche que n’importe où, mais de temps en temps dans les vestiaires, ils prenaient une chanson que je connaissais et nous chantions tous un peu ensemble. »

« J’ai l’habitude que les gens chantent avec moi, donc ils peuvent me couvrir », a-t-il plaisanté.

Bien que le juge Ken Jeong ait été le seul du panel à avoir correctement deviné qu’Elway était le Leaf Sheep avant son démasquage, il a déclaré qu’il était agréable d’être mentionné parmi des joueurs comme Troy Aikman et Tom Brady, qui entrent également dans cette catégorie GOAT lorsqu’il s’agit de lister les quarterbacks légendaires de la NFL.



Quant à savoir s’il referait quelque chose comme ça, Elway a déclaré à TooFab qu’il y réfléchirait certainement.

« Cela dépend de ce que ce serait. J’étais un grand fan de Masked Singer avant de le faire. Et en plus, je pense qu’être dans un costume où ils ne pouvaient pas vraiment vous voir – on m’a demandé de le faire Danse avec les stars« Je ne voulais pas faire ça, et est-ce que je ferais ça ? Vous savez, j’y réfléchirais certainement », a révélé Elway. « C’était, comme je l’ai dit, hors de ma zone de confort, mais une fois que je l’ai fait, j’étais vraiment content de l’avoir fait, et j’avais l’impression d’avoir fait quelque chose que je n’étais pas à l’aise de faire, et donc c’est comme un accomplissement ».

« Même si j’ai été viré, ce n’est pas grave, parce que j’avais quand même l’impression que le fait de l’avoir fait, je me suis félicité de l’avoir fait, de m’être mis en avant », a-t-il ajouté.

The Masked Singer est diffusé le mercredi à 20 heures HE/HP sur Fox.