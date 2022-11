Le grand jeu de devinettes “Zero-Covid” de la Chine

Chaque jour semble apporter de nouveaux points de données disparates à digérer par les marchés. Les responsables de la santé de bas niveau demandent une application moins drastique des mesures existantes, tandis que les hauts responsables répètent qu’ils maintiennent le cap.

Les autorités sont face à un dilemme. À l’échelle nationale, les cas quotidiens sont à leur plus haut niveau depuis six mois, la Chine signalant plus de 8 100 nouvelles infections par jour. Selon le manuel de jeu habituel, les responsables ont recours à des verrouillages plus longs et à des tests de masse coûteux pour tenter d’arrêter la propagation.

Et en Chine, rien ne sera certain jusqu’à ce que M. Xi arrête de claironner «zéro Covid» ou articule clairement que le pays change de direction.

Dans un monde assailli par la guerre en Ukraine, la montée en flèche de l’inflation et les craintes croissantes d’une récession mondiale, la Chine aurait pu être un point positif pour la croissance. Alors que la plupart des pays ont fait face à des infections généralisées et à des décès massifs au cours de la première année de la pandémie, la Chine a largement maîtrisé le virus grâce à des verrouillages et des quarantaines rapides, et son économie a prospéré par rapport au reste du monde.

Alors que les nouvelles variantes de Covid se sont avérées plus douces et que les vaccins se sont répandus, le reste du monde a abandonné des politiques strictes. La Chine est restée fidèle à la même approche autoritaire, craignant qu’un grand nombre de décès ne survienne avec un changement de politique, et réticente à importer des vaccins étrangers plus puissants.