Le grand jeu de Christian Martyn ouvre la victoire d’Oswego East sur West Aurora – Shaw Local

OSWEGO – Oswego East a dessiné un jeu à la mi-temps du match de vendredi de la Conférence sud-ouest des Prairies contre West Aurora.

Les Wolves ne sont pas sortis et n’ont pas essayé tout de suite, mais quand ils ont essayé, cela a brisé un match serré, alors qu’Oswego East l’a emporté 21-3.

“Nous avons mis en place un concept similaire à celui que nous avions prévu pour le match”, a déclaré l’entraîneur des Wolves, Tyson LeBlanc. “C’était le retour à l’appartement, mais nous avons décidé que nous allions le faire se présenter et participer à une course à pied avec ce secondeur intérieur.”

Junior Christian Martyn a remporté cette course à pied après avoir transporté une passe de Tre Jones et l’avoir emporté dans la zone des buts pour un score de 31 verges avec 6:25 restants pour compléter le score.

“Cela a toujours été un de mes rêves d’être sous ces lumières, donc c’était certainement un moment spécial pour moi”, a déclaré Martyn. «Nous avons vu que leurs coins et leurs sécurités étaient battus, alors nous avons marqué cela et l’avons exécuté. J’ai juste tendu les mains, je l’ai attrapé et j’ai couru pour un touché.

Oswego East (4-1, 1-0) a conservé une avance de 7-3 jusqu’à ce que Jones marque sur une course de 5 verges avec 9:37 à faire dans le match.

Jones avait d’abord mis les Wolves au tableau avec un touché de 88 verges lors de leur première possession après que West Aurora (1-4, 0-1) ait ouvert le match avec un long trajet qui a duré plus de neuf minutes mais s’est terminé par un zéro sur le tableau de bord.

« Ça a été notre talon d’Achille toute l’année », a déclaré l’entraîneur des Blackhawks Nate Eimer. «Nous sommes entrés dans la zone rouge et il y a eu une mauvaise pause (pénalité) puis nous avons rebondi et nous sommes descendus là-bas. C’est dur en ce moment. Les enfants ont tout fait correctement, ils ont travaillé d’arrache-pied et n’obtiennent tout simplement pas les résultats et c’est difficile pour les enfants, mais je suis fier. Ils se sont battus contre une bonne équipe de football.

Les Wolves ont rendu cette incapacité à mettre des points au tableau encore plus piquante lorsque Jones s’est libéré pour porter le score à 7-0 avec 2:11 à jouer au premier quart.

“Ils ont eu le ballon pratiquement tout le premier quart-temps et nous savions en quelque sorte ce que nous allions faire avant le match”, a déclaré Jones. “Nous avons obtenu le look que nous voulions et heureusement, nous avons fait un gros jeu dans un lecteur à deux jeux.”

Les Blackhawks ont réussi à obtenir un panier de 20 verges de Casey Roney avec 4:28 à faire au troisième quart après que des pénalités aient écrasé le lecteur, notamment en annulant une passe complétée à la ligne de 1 verge.

“Historiquement, nous avons eu une assez bonne défense ici”, a déclaré Jones. «En tant que quart-arrière, je suis dans une situation un peu différente où je veux que ce soit le plus fluide possible, où ils peuvent attraper le ballon et garder notre défense hors d’un terrain court. En fin de compte, ils vont jouer dur pour nous et j’apprécie ces gars sur la défensive.

Les revirements ont de nouveau tourmenté les Wolves, mais ils se sont montrés capables de surmonter à nouveau leurs erreurs, offrant à la grande foule du Homecoming la troisième victoire consécutive de l’équipe.

“Nous avons maintenant un personnel d’entraîneurs qui est ensemble depuis quelques années et nous avons des gars qui sont des entraîneurs de football intelligents”, a déclaré LeBlanc. «Ils sont capables de comprendre certaines choses et les ajustements que nous devons faire à la mi-temps. Un ajustement que nous devons faire est de conserver le football.