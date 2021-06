Le grand impact des petits changements

Et Peloton, le fabricant de vélos d’appartement à 2 500 $ pour les cours de fitness en streaming, en possède environ 2,1 millions les clients payer pour utiliser ses vélos d’appartement ou ses tapis roulants. À titre de comparaison, environ 3,5 millions de foyers aux États-Unis avaient des oiseaux comme animaux de compagnie au cours d’une année récente, selon un groupe de commerce vétérinaire . Le peloton est peut-être moins populaire que les perruches, mais il attire beaucoup plus l’attention.

La première est que les gens (et les journalistes) ont tendance à prêter plus d’attention à ce qui est nouveau et nouveau. Cela pourrait être particulièrement vrai si les changements de comportement se produisent chez des personnes relativement riches. La grande majorité des travailleurs américains ont continué à faire leur travail en personne même au plus profond de la pandémie, mais environ la moitié des travailleurs professionnels à un moment donné ont fait leur travail loin d’un bureau à cause du coronavirus.

J’ai déjà écrit sur le nombre de nos habitudes et les fonctionnement de presque toutes les entreprises et les villes ont été profondément modifiées par Amazon et les achats en ligne, qui ne représentent encore qu’une fraction de ce que nous achetons. Idem pour Uber et Lyft. Les entreprises représentent un petit nombre de kilomètres parcourus aux États-Unis, mais leurs véhicules contribuent de manière significative au trafic et leur traitement des coursiers a permis de reconsidérer ce que signifie un travail aux États-Unis et en Europe.

Dans un article sur la reprise économique de New York après la pandémie, mes collègues ont laissé tomber la statistique époustouflante selon laquelle si seulement un employé de bureau de Manhattan sur 10 arrêtait de venir la plupart du temps, cela se traduirait par «plus de 100 000 personnes par jour ne décrochent pas un café et un bagel sur le chemin du travail ou un verre après.

Vous pouvez imaginer que cela pourrait nuire aux ventes d’un bar à Times Square – et peut-être en aider un dans la banlieue si les gens échangeaient un verre après le bureau avec un après-Zoom. Un peu plus de travail à distance pourrait également changer profondément les routes et les systèmes de transport en commun qui ont été conçus en fonction des heures de pointe des employés de bureau.

Le numérique effet papillon d’un zillion de petits changements peuvent être imprévisibles et inégaux. Les gens, les entreprises et les décideurs devront trouver comment gérer les grandes différences qui peuvent découler de petits changements.

Astuce de la semaine

Achetez (et n’achetez pas) ces appareils électroniques usagés

L’achat de produits d’occasion est souvent plus doux pour nos portefeuilles et la planète. Brian X Chen, le chroniqueur de la technologie grand public pour le New York Times, recommande quelles pièces et accessoires électroniques sont un achat d’occasion avisé – et lesquels pourraient ne pas en valoir la peine.

Mémoire pour ordinateurs : Acheter. Également connues sous le nom de mémoire vive ou RAM, ces clés pour améliorer la vitesse d’un ordinateur dureront indéfiniment, tant que le propriétaire précédent ne les a pas éraflées avec un tournevis. C’est une bonne idée d’inspecter de près toutes les photos de produits.