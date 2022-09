Le grand hôpital d’Atlanta annonce sa fermeture, suscitant des reproches

ATLANTA (AP) – L’un des plus grands hôpitaux d’Atlanta a déclaré qu’il prévoyait de fermer ses portes dans deux mois après avoir subi plus de 100 millions de dollars de pertes au cours de l’année écoulée.

WellStar a annoncé mercredi soir que le centre médical d’Atlanta fermerait le 1er novembre. L’hôpital gère une salle d’urgence très fréquentée et est un fournisseur de soins de santé essentiel pour de nombreux résidents à faible revenu.

“Pendant plusieurs années, Wellstar a continué à investir et à exploiter AMC avec des pertes importantes afin de donner plus de temps pour s’associer à une solution créative, à long terme et durable pour l’avenir de l’hôpital”, a déclaré la PDG de Wellstar, Candice L. Saunders, dans un communiqué.

Mais ces efforts, y compris d’éventuels partenariats avec des agences gouvernementales, ne se sont pas concrétisés, a-t-elle déclaré.

L’annonce est immédiatement devenue un problème dans la course controversée du gouverneur de Géorgie. Cela a également provoqué une réprimande du maire d’Atlanta, Andre Dickens, qui a déclaré à Saunders dans une lettre que la ville avait été prise de court par la nouvelle et avait besoin d'”informations immédiates” sur les plans de l’entreprise et sur ce qu’elle faisait pour “atténuer les énormes impacts sanitaires et économiques de la fermeture”. aura sur notre communauté.

“Atlanta Medical Center est un élément essentiel de l’écosystème de soins de santé d’Atlanta”, a déclaré Dickens. “Cela dessert certaines des personnes les plus vulnérables d’Atlanta.”

WellStar gère l’hôpital de 460 lits depuis 2016, mais un hôpital fonctionne à cet endroit au centre-ville d’Atlanta depuis plus d’un siècle. Sa salle d’urgence ouverte 24 heures sur 24 a la désignation de traumatologie la plus élevée et peut fournir un traitement complet pour les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales et d’autres conditions médicales graves.

Sa fermeture laisserait l’hôpital Grady Memorial à proximité avec la seule salle d’urgence de la ville avec la même désignation.

La candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams a déclaré mercredi que la fermeture était “un autre exemple de l’échec de Brian Kemp à servir le peuple géorgien”.

La Géorgie a connu une série de fermetures d’hôpitaux ruraux qu’Abrams et d’autres démocrates affirment que le gouverneur républicain aurait pu empêcher s’il avait complètement étendu Medicaid. Kemp a proposé une expansion plus limitée qui obligerait les bénéficiaires à travailler ou à fréquenter l’école.

WellStar a déclaré qu’une expansion complète de Medicaid n’aurait pas sauvé le centre médical d’Atlanta.

Le bureau de Kemp a déclaré dans un communiqué que le gouverneur partageait les préoccupations de la communauté concernant l’impact de la fermeture du centre médical d’Atlanta et que d’autres hôpitaux et prestataires de soins de santé étaient en “discussions actives” sur la manière dont cela affecterait leurs besoins et leurs services.

“Alors qu’ils s’efforcent d’apporter les ajustements appropriés, le gouverneur Kemp continuera de s’appuyer sur les innovations politiques introduites au cours des quatre dernières années qui ont élargi l’accès à des soins de santé de qualité tout en réduisant les coûts pour les Géorgiens dans tout l’État”, indique le communiqué.

WellStar a déclaré avoir dépensé plus de 350 millions de dollars pour couvrir les pertes et apporter des améliorations à AMC depuis la reprise de l’hôpital en 2016. La société exploite neuf autres hôpitaux en Géorgie, mais a récemment décidé de fermer la salle d’urgence et les lits d’hospitalisation dans un autre établissement – Atlanta Centre Médical Sud.

Cet hôpital se trouvait à East Point, également une zone avec une proportion relativement élevée de résidents à faible revenu.

WellStar a déclaré dans un communiqué avoir dépensé plus de 915 millions de dollars l’année dernière en “soins non remboursés” pour les patients de la région et reste l’un des principaux fournisseurs de soins caritatifs en Géorgie et aux États-Unis.

Sudhin Thanawala, Associated Press