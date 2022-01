Le grand fauteuil roulant Dylan Alcott tire sa révérence avec la défaite finale de l’Open d’Australie

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

En plus de sept titres de l’Open d’Australie, Alcott a remporté l’US Open à trois reprises (2015, 2018, 2021), Wimbledon à deux reprises (2019, 2021) et a été triple champion de Roland Garros (2019, 2020, 2021).

À Tokyo en septembre, il a dû se contenter de l’argent en double, mais sa médaille d’or en simple l’a préparé à terminer le Golden Slam à New York une semaine plus tard.

Il a ajouté une médaille d’argent au basketball à Londres quatre ans plus tard avant de passer au quad tennis pour Rio 2016, remportant l’or en simple et en double.

Au cours d’une longue carrière sportive, Alcott a d’abord connu le succès aux Jeux paralympiques en basketball en fauteuil roulant et a fait partie de l’équipe australienne médaillée d’or à Pékin 2008 à seulement 17 ans.

« Mon but est de changer les perceptions, afin que les personnes handicapées puissent vivre la vie qu’elles méritent, pas seulement dans le sport, mais dans l’emploi, l’éducation, le cinéma, la télévision, les rencontres, aller dans des bars, aller à des festivals, » il a dit.

Schroder a rendu hommage en disant: «Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez inspiré tant de gens à sortir et à faire du sport. »

« Je suis vraiment le gars le plus chanceux du monde, et je n’avais pas besoin de gagner aujourd’hui pour m’en rendre compte », a-t-il déclaré sur le terrain, retenant ses larmes.

Mais le numéro un mondial, une figure éminente du sport et des médias en Australie, n’a pas été en mesure de sortir en beauté, s’inclinant face au Néerlandais Sam Schroder, deuxième tête de série, 7-5, 6-0 à la Rod Laver Arena.

Il a fait suite à ses exploits historiques en 2021 lorsqu’il a terminé le Golden Slam en remportant les quatre tournois majeurs en quad et l’or paralympique la même année.

L’Australien de 31 ans, le joueur de tennis quadruple le plus titré de tous les temps avec 15 titres en simple du Grand Chelem et huit titres en double, a annoncé sa décision d’arrêter avant le tournoi.

