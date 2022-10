Le grand fabricant de jouets Fisher-Price dévoile une nouvelle gamme de poupées passionnante juste à temps pour Noël

Le fabricant de jouets LEADER Fisher-Price a lancé une nouvelle gamme d’inclusivité comprenant des figurines d’origines ethniques, de handicaps physiques et d’affections cutanées différentes.

La marque pour bébés, tout-petits et enfants d’âge préscolaire a créé le pack de figurines People Kind en édition limitée pour être plus représentatif de la Grande-Bretagne moderne.

Le fabricant de jouets Fisher-Price a publié une nouvelle gamme d’inclusivité Crédit : Mattel Inc.

Un jouet pour fauteuil roulant et un autre atteint du vitiligo ont été créés, ainsi qu’un jouet représentant une personne ayant des problèmes de vue.

Différents postes ont également été inclus dans le pack, avec un récupérateur de recyclage, un boulanger, un photographe, un médecin et une mère de famille disponibles.

Une gamme de tons de peau, de genres, d’âges et de coiffures est également présentée.

L’experte en développement de la petite enfance de Fisher-Price, Lisa Lohiser, a déclaré : « Dès le plus jeune âge, les enfants commencent à remarquer des similitudes et des différences tout autour d’eux.

“Puisque le jeu est à la base de l’apprentissage précoce, les jouets tels que les figurines Little People offrent aux enfants une opportunité appropriée au développement de remarquer le caractère unique de chaque figurine – et d’explorer et d’apprécier ces différences qui se reflètent dans leur communauté d’une manière vraiment amusante. ”

Cela vient après qu’une étude de 1 000 parents avec des enfants âgés de 0 à 5 ans a révélé que plus de la moitié pensent que les jouets pour enfants devraient être plus inclusifs et représentatifs de la société.

Le handicap (39 pour cent), une variété de professions (33 pour cent) et différentes ethnies (32 pour cent) étaient trois domaines où les parents estimaient que davantage pouvait être fait pour accroître l’inclusivité.

Alors que 32% voulaient des options de genre différentes et 16% aimeraient des jouets qui montraient une variété d’âges.

Et 59% souhaitent voir les détaillants stocker sur leurs étagères des jouets plus inclusifs et mieux représentatifs de la société britannique.

L’étude, réalisée par OnePoll, a révélé que seulement 16% des parents estimaient qu’il existe une énorme quantité d’options de jouets inclusifs disponibles pour les enfants.

Lorsque les mamans et les papas ont vu des jouets représentatifs sur les étagères, 34 % ont estimé qu’ils pouvaient avoir le pouvoir de lutter contre les stéréotypes d’une manière que les enfants peuvent comprendre.

Un sur trois (36 %) a admis qu’il aurait aimé avoir des jouets plus représentatifs de sa croissance, et 32 ​​% ont estimé qu’ils pouvaient avoir un impact positif sur les enfants.

Pendant ce temps, 31 % estiment que les jouets ont le pouvoir de renforcer les stéréotypes négatifs.

En ce qui concerne l’avenir, 60 % pensent que le pays se sera éloigné des stéréotypes lorsque leurs enfants auront grandi.

Plus de la moitié (58 %) des parents pensent également que l’inclusivité devrait être ajoutée au programme préscolaire, tandis que 80 % estiment qu’il est important que les enfants aient accès à des jouets inclusifs.

Kelly Philp, de Fisher-Price UK, a déclaré: «Nous espérons encourager un monde plus tolérant grâce au pouvoir du jeu en aidant les tout-petits à reconnaître les différences chez les personnes à un jeune âge et à jeter les bases pour qu’ils se familiarisent davantage avec – et accepter – la communauté qui les entoure.

“En tant que marque, nous avons l’intention de poursuivre notre travail pour améliorer l’inclusivité dans nos collections de jouets et favoriser une meilleure représentation.”