Le grand événement de Brahmastra à Ramoji Film City annulé après que la tempête de fans de Jr NTR ait balayé la salle [Exclusive]

Brahmastra est prêt à sortir sur grand écran le 9 septembre 2022. Le film avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy est l’un des films les plus attendus de l’année. Aujourd’hui, les créateurs avaient prévu un grand événement à Hyderabad qui devait avoir lieu à Ramoji Film City. Avec les médias, même les fans des acteurs étaient censés être là. Mais, à la surprise générale, l’événement à Ramoji Film City a été annulé.

Jr NTR est l’invité spécial de l’événement, et selon nos sources, les fans de la star de RRR sont venus en grand nombre sur la scène de Ramoji Film City. Ainsi, pour éviter toute sorte d’agitation, les créateurs ont décidé de changer de lieu et d’annuler le grand événement.

Nos sources nous ont informés que désormais, seule une conférence de presse normale aura lieu dans un hôtel somptueux d’Hyderabad. Nous sommes sûrs que les fans de Jr NTR, Ranbir et Alia qui étaient ravis de les voir seront assez déçus

En parlant de Brahmastra, le film est réalisé par Ayan Mukerji et a les camées de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Le film est en préparation depuis plus de cinq ans et les fans de RaAlia sont ravis de le regarder.

Dans à peine une semaine, Brahm stra sera dans les cinémas près de chez vous. La pré-réservation ouvre demain ! #Brahmastra #7DaysToBrahmastra pic.twitter.com/3S0lu6TgWh Karan Johar (@karanjohar) 2 septembre 2022

Cependant, il y a beaucoup de négativité autour du film sur les réseaux sociaux. #BoycottBrahmastra tendances presque tous les jours. Les internautes sont mécontents de Ranbir, Alia et Karan Johar pour plusieurs raisons et c’est pourquoi ils veulent boycotter le film.

2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood. De nombreux biggies n’ont pas réussi à se faire une place au box-office, y compris la vedette de Ranbir, Shamshera. Désormais, tous les regards sont tournés vers Brahmastra et tout le monde attend de savoir s’il sera capable de bien faire au box-office ou non.