Le grand discours de Keir Starmer était déjà assez excitant si vous n’écoutiez pas de trop près

Pas clair, Keir

Le grand discours de KEIR Starmer était déjà suffisamment entraînant si vous n’écoutiez pas de trop près.

Superbe pour accélérer les impulsions du travail. Moins encore en tant que véritable projet pour une Grande-Bretagne meilleure.

Le grand discours de Keir Starmer était superbe pour accélérer le rythme du parti travailliste… mais il ne l’était pas vraiment en tant que véritable projet pour une Grande-Bretagne meilleure. Crédit : AFP

Son parti veut être pris au sérieux après la débâcle de Corbyn.

Pourtant, Starmer et la chancelière fantôme Rachel Reeves tombent encore trop facilement dans des attaques caricaturales contre les conservateurs pour leur incompétence et leur méchanceté, tout en affirmant que les travaillistes travaillent uniquement pour le bien commun.

Starmer a évoqué les prétendues réalisations du New Labour tout en ignorant commodément l’Irak, l’immigration incontrôlée ou notre quasi-faillite d’ici 2010.

Et, comme Mme Reeves, il a dressé un tableau erroné de l’échec des conservateurs, ignorant le Covid et la guerre qui frappent toutes les économies et font monter l’inflation mondiale à des niveaux vertigineux.

Il a réprimandé les conservateurs sur l’environnement, négligeant le fait qu’ils ont réduit leurs émissions plus rapidement que le reste du monde et bien plus rapidement que les travaillistes.

En attendant, il n’est pas difficile de répertorier les malheurs de la Grande-Bretagne et de s’engager à les résoudre – si l’on oublie comment.

La « renaissance » du NHS de Starmer, financée par une taxe « non-dom », est douteuse.

Il est possible que cela ne rapporte rien si les super-riches, très mobiles, émigrent. Et alors ?

Et même si nous ne pouvons rien reprocher à sa prestation, ni à sa gestion stoïque de la manifestation, son manque de politique dure contraste fortement avec l’audace de Rishi Sunak la semaine dernière.

Là où Starmer a eu gain de cause, c’est sur le logement.

Les conservateurs, honteusement, ont pratiquement renoncé à construire les millions de logements dont nous avons besoin. Le parti travailliste semble au moins déterminé à ce sujet.

Le reste – une vision floue d’une Grande-Bretagne plus heureuse, plus gentille, plus riche et « reconstruite » – aura besoin d’une feuille de route appropriée et d’argent réel.

Les travaillistes seront satisfaits du déroulement de la conférence. Les extrémistes des années Corbyn ont été bannis.

Le Cabinet fantôme était discipliné au point d’être ennuyeux. Mais pour les électeurs indécis, il n’y avait pas grand-chose à offrir.

Beaucoup se demanderont si tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Nazis de gauche

Les crétins pro-Hamas qui narguent les Juifs illégalement dans nos rues devront désormais justifier les décapitations de bébés signalées.

Et ils le feront. « Gazez les Juifs », scandait une foule en Australie – un nouveau plus bas ignoble.

Ce qui était autrefois une sympathie peut-être bénigne pour les habitants de Gaza est désormais une haine raciale génocidaire, impossible à distinguer de celle des nazis.

Une fois de plus, nos Juifs vivent dans la peur.

Quand la police maintiendra-t-elle l’ordre ?

Plateformes de pot

Bonnes nouvelles. Le FMI prévoit que notre croissance sera la plus faible du G7 l’année prochaine. Ce qui garantit que ce ne sera pas le cas.

Ses prédictions sont inutiles. Celui-ci est basé sur des chiffres totalement dépassés.

La mauvaise nouvelle est que le FMI prédit également que nous serons en tête du classement du G7 en 2026.

Pariez sur une récession.