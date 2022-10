Le grand Dikembe Mutombo de la NBA commence un traitement après un diagnostic de tumeur au cerveau

Dikembe Mutombo, membre du Temple de la renommée du basket-ball, suit un traitement à Atlanta pour une tumeur au cerveau, a annoncé samedi la NBA.

Mutombo est l’un des ambassadeurs mondiaux de la NBA depuis des années et a récemment participé à des événements d’intronisation au Temple de la renommée à Springfield, dans le Massachusetts, et à deux matchs de pré-saison à Saitama, au Japon.

Il est également apparu avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’un événement au Congo, le pays natal de Mutombo, en août.

“Il reçoit les meilleurs soins possibles d’une équipe collaborative de spécialistes à Atlanta et est de bonne humeur alors qu’il commence le traitement”, a déclaré la famille de Mutombo dans un communiqué diffusé par la NBA. “Dikembe et sa famille demandent l’intimité pendant cette période afin qu’ils puissent se concentrer sur ses soins. Ils sont reconnaissants pour vos prières et vos bons voeux.”

La famille n’a pas divulgué d’autres détails, y compris ce qui a motivé la découverte de la tumeur.

Mutombo, 56 ans, a passé 18 saisons dans la NBA, jouant pour Denver, Atlanta, Houston, Philadelphie, New York et les New Jersey Nets. Le joueur de sept pieds deux pouces de Georgetown a été huit fois joueur étoile, quatre fois joueur défensif de l’année, trois fois sélectionné All-NBA et est entré au Temple de la renommée en 2015.

Mutombo a joué pour la dernière fois lors de la saison 2008-09 et a beaucoup travaillé pour des causes caritatives et humanitaires depuis. Blinken l’a félicité lorsque le couple était ensemble au Congo, disant à Mutombo “vous avez tant fait pour rapprocher le monde”.

Mutombo parle neuf langues et a fondé la Fondation Dikembe Mutombo en 1997, se concentrant sur l’amélioration de la santé, de l’éducation et de la qualité de vie des habitants du Congo. Sa fondation a dirigé la construction d’un hôpital de 170 lits à Kinshasa, la capitale, et cet établissement a traité près d’un demi-million de personnes, quelle que soit leur capacité à payer les soins.

Il a également siégé aux conseils d’administration de nombreuses organisations, notamment Special Olympics International, la Fondation CDC et le Conseil national du Fonds américain pour l’UNICEF.