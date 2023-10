Le grand Dick Butkus de la NFL est mort à 80 ans – Twitchy

La famille Butkus a publié la déclaration suivante : « La famille Butkus confirme que la légende du football et du divertissement Dick Butkus est décédé paisiblement dans son sommeil pendant la nuit chez lui à Malibu, en Californie. La famille Butkus se réunit avec Helen, l’épouse de Dick. Ils apprécient vos prières et votre soutien. »

« Dick était l’ultime Bear et l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL », a déclaré le président des Bears, George H. McCaskey, dans un communiqué. « Il était le fils de Chicago. Il respirait ce qu’est notre grande ville et, ce n’est pas un hasard, ce que George Halas recherchait chez un joueur : la ténacité, l’intelligence, l’instinct, la passion et le leadership. Il a refusé d’accepter autre chose que le meilleur de lui-même, ou de ses coéquipiers. Lorsque nous avons consacré la statue de George Halas au siège de notre équipe, nous avons demandé à Dick de parler lors de la cérémonie, car nous savions qu’il parlait au nom de Papa Bear.