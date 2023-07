Le grand dégagement des loups est un pari, mais les fans devraient garder leur sang-froid

Les deux ou trois prochaines semaines pourraient s’avérer incroyablement frustrantes pour les supporters de Wolverhampton Wanderers.

Ils pourraient ne pas être particulièrement agréables pour Julen Lopetegui non plus.

Les loups sont de retour à l’entraînement, entamant leurs préparatifs pour la nouvelle saison de Premier League après avoir terminé 13e en 2022-23, mais ils n’ont pas encore signé de véritable équipe première.

Il était toujours probable que ce soit comme ça.

Comme Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, l’a découvert récemment, les gens n’apprécient généralement pas qu’on leur dise de « tenir leur sang-froid », mais c’est là que les fans des Wolves et l’entraîneur-chef des Wolves se retrouvent.

De nouvelles recrues viendront, et quand elles le feront, elles pourraient bien donner à l’équipe un nouveau look excitant, mais jusque-là, il faudra de la patience.

Tom King, 28 ans, est le seul nouveau venu jusqu’à présent cet été et, comme l’a admis le directeur sportif Matt Hobbs dans la déclaration confirmant sa signature, l’ancien gardien de but du comté de Newport et de Salford City a été recruté pour être le n ° 3 des Wolves, permettant à Matija Sarkic pour passer à autre chose et Louie Moulden et Jackson Smith pour gagner du temps de jeu vital en prêt. Il est peu probable que King figure en Premier League la saison prochaine, à moins d’une grave crise de blessures.

Actuellement, malgré une longue liste de «personnes d’intérêt» sur l’ordinateur portable de Hobbs après un travail approfondi de l’équipe de dépistage des Wolves, il n’y a pas d’autres accords sur le point d’être conclus pour les joueurs entrants.

Au lieu de cela, l’accent reste mis sur ceux qui quittent Molineux.

Ruben Neves, 26 ans, est déjà parti, qui a versé 47 millions de livres sterling (59,6 millions de dollars) au club saoudien de la Pro League Al Hilal le mois dernier.

Ni Joao Moutinho, 36 ans, ni Diego Costa, 34 ans, ne sont retenus pour la saison prochaine après l’expiration de leurs contrats.

Nathan Collins, 22 ans, est sur le point de déménager 23 millions de livres sterling à Brentford, avec juste des formalités à remplir.

Conor Coady, 30 ans, est parti pour Leicester City dans le championnat, bien que l’ancien capitaine soit effectivement parti l’été dernier lorsqu’il a fait ses adieux avant de rejoindre Everton en prêt.

Et il est possible que Max Kilman, 26 ans, en fasse un tour du chapeau des départs de l’arrière central alors que Napoli envisage d’améliorer l’offre de 30 millions de livres sterling que les Wolves ont rejetée ce week-end. Il n’y a aucun désir ardent de la part de Kilman de partir et aucun désespoir de la part des Wolves de le repousser, de sorte que le défenseur pourrait rester et signer un nouveau contrat, mais une offre acceptable pourrait le voir déménager en Italie.

Cela porterait le montant d’argent apporté cet été à plus de 100 millions de livres sterling sans qu’aucun ne soit dépensé.

D’autres pourraient partir aussi. Raul Jimenez, Daniel Podence et Jonny restent disponibles au juste prix, tandis que Goncalo Guedes, 26 ans, est certain de repartir, probablement pour revenir à Benfica en prêt.

Hobbs a été clair le mois dernier après que Lopetegui a confirmé son engagement envers les Wolves, que les sorties auraient lieu avant toute nouvelle signature. Les loups ont besoin d’un profit de transfert cet été.

Tout comme Bruno Lage l’été dernier, Lopetegui a demandé que toute son équipe première soit en place pour le début de l’entraînement de pré-saison – mais, tout comme Lage, il était irréaliste.

Chaque entraîneur veut mener l’ensemble de la pré-saison avec une équipe complète pour atteindre le maximum de familiarité avec les systèmes et les coéquipiers. Aucun entraîneur ne réalise jamais son souhait.

Ce n’est tout simplement pas la façon dont fonctionne la fenêtre de transfert.

Cependant, il est inconcevable que les Wolves terminent la fenêtre estivale avec seulement deux défenseurs centraux reconnus à Craig Dawson, 33 ans, et Toti, 24 ans; avec un seul arrière droit en Nelson Semedo, 29 ans; et sans nouvel attaquant pour compléter les joueurs déjà à la disposition de Lopetegui.

Cela peut prendre du temps et de la patience pour amener l’équipe là où elle le souhaite, et la vente à gros prix aide Hobbs à obtenir l’image la plus claire possible du budget de transfert disponible.

Bien qu’il y ait une appréhension compréhensible que les Wolves obtiennent leur recrutement juste après une fenêtre il y a 12 mois où tant de choses n’allaient pas, il ne fait aucun doute qu’une refonte importante était nécessaire.

La fin déprimante de la campagne 2021-22 suivie de la lutte presque constante de la saison dernière a raconté l’histoire d’une équipe qui avait besoin d’un rafraîchissement. Ainsi, plus les loups peuvent préparer le terrain pour que Lopetegui construise une nouvelle équipe enthousiaste et énergique, mieux c’est.

Ensuite, c’est à Hobbs and co de faire venir des joueurs du calibre et du caractère requis.

Aucune somme d’argent dans les coffres ne changera les plans des Wolves d’acheter principalement dans la section inférieure à 20 millions de livres sterling du marché des transferts. C’est un changement de politique basé sur le type de joueurs que Hobbs veut recruter autant qu’une réaction aux problèmes de fair-play financier qui nécessitent un été rentable.

Mais des ventes raisonnables – et il ne fait aucun doute que les loups se sont bien vendus jusqu’à présent – ​​ouvriront la possibilité d’exceptions isolées à la règle.

Alex Scott, 19 ans, de Bristol City, reste très sur le radar des Wolves et, avec le club de championnat valorisant le milieu de terrain passionnant à environ 25 millions de livres sterling, il est concevable, voire certain, que les Wolves puissent contourner les règles si les finances le permettent.

De nouveaux joueurs arriveront et les Wolves espèrent avoir une équipe d’ici la fin de la fenêtre qui sera la plus fraîche que les fans aient vue depuis plusieurs saisons.

Ce sont des moments d’appréhension et de nervosité. Ce sont aussi des moments d’excitation et d’intrigue. Mais surtout, ce sont des moments où il faut être patient.

