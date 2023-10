Le grand de Chelsea compare Mykhailo Mudryk à Cristiano Ronaldo – dans une remarquable démonstration de foi

L’ailier de Chelsea Mykhailo Mudryk a peut-être trouvé la vie difficile à Stamford Bridge jusqu’à présent, mais cela n’a pas empêché un ancien grand des Blues de le comparer à Cristiano Ronaldo.

Depuis qu’il a rejoint Chelsea en provenance du Shakhtar Donetsk pour 89 millions de livres sterling en janvier 2023, Mudryk a flatté de tromper. L’ailier ukrainien n’a réussi à inscrire son premier but en Premier League que lundi contre Fulham, tandis que ses performances incohérentes l’ont vu avoir du mal à se tailler une place régulière dans le onze de départ.

Cependant, l’ancien défenseur de Chelsea, William Gallas – qui a joué pour le club entre 2001 et 2006 et a remporté deux titres de Premier League – estime que Mudryk a montré tous les signes d’un joueur capable d’imiter certains des plus grands footballeurs du football.

Gallas a joué cinq saisons à Chelsea (Crédit image : Getty Images)

« Je pense qu’il a tous les attributs pour devenir un joueur de très haut niveau », a déclaré Gallas. Zone de jeu. « Nous pouvons tous voir qu’il a les ingrédients, nous attendons juste de voir sa vraie qualité. Il rend les choses vraiment faciles. La façon dont il peut accélérer les joueurs passés, il donne l’impression que son adversaire est lent.

« Cristiano Ronaldo était un joueur un peu similaire. Quand Cristiano était plus jeune et est arrivé pour la première fois en Premier League, il a montré qu’il avait toutes les capacités techniques et le rythme. Il a fait preuve d’une habileté incroyable avec ses passes. Tout ce qu’il a fait. sur le terrain était rapide. Mudryk a des mouvements similaires.

« Je pense que lorsqu’il pourra tout mettre en place, il sera très difficile d’arrêter Mudryk. Il a les mêmes capacités que Cristiano Ronaldo, Neymar et Mbappe en ce qui concerne sa vitesse de déplacement et son accélération. »

Pochettino est satisfait des progrès de Mudryk (Crédit image : Getty Images)

Mudryk a certainement gagné la confiance de son manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, ces dernières semaines. L’Argentin a été impressionné par les capacités du joueur de 22 ans, tout en soulignant les difficultés qu’il a dû surmonter depuis son arrivée au club.

« Nous devons comprendre que les jeunes ont besoin de temps et doivent s’installer », a déclaré Pochettino après avoir battu Fulham lundi. « C’est une question d’adaptation. C’est un grand changement quand Mudryk est arrivé ici et quand on arrive dans une équipe, ce n’est pas facile de s’installer dans une équipe qui n’est pas solide. Il n’était pas la cerise sur le gâteau, ils avaient besoin d’ajouter quelque chose à l’équipe.

« Il est temps d’avoir de la patience, de faire confiance à ces jeunes joueurs talentueux, de renforcer la confiance. C’est un gros travail, étape par étape. Parfois, les gens n’ont pas la patience, mais pour nous, il s’agit d’avoir de la patience. Même lorsque nous ne gagnions pas. , nous étions calmes, restions positifs, avions confiance. »

Plus d’histoires de Chelsea

Malgré les difficultés de Chelsea jusqu’à présent cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas déçu des performances de son équipe.

Il a cependant a exhorté à la patience – tout en comparant curieusement ses joueurs à… des citrons.

Pendant ce temps, les Bleus ont été liés à un coup sensationnel pour le gardien en disgrâce d’Arsenal, Aaron Ramsdale..