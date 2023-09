Le grand complexe d’appartements de l’avenue Harvey à Kelowna va de l’avant

Le bâtiment sera composé d’appartements d’une, deux et trois chambres

Rendu conceptuel d’un immeuble d’appartements de six étages comptant 171 logements prévu au 801-831, avenue Harvey et au 801-812, avenue Saucier. (Photo/Ville de Kelowna)

Un grand complexe d’appartements résidentiels multifamiliaux qui sera construit le long de l’avenue Harvey a reçu l’approbation finale du conseil.

Des permis d’aménagement ont été approuvés pour l’immeuble de six étages comptant 171 logements qui donnera sur les avenues Harvey (801-831) et Saucier (801-812).

L’accès au bâtiment se ferait uniquement depuis l’avenue Saucier, ce qui a préoccupé un propriétaire foncier qui a pris la parole lors d’une audience publique sur le projet le 12 septembre.

«Je suis heureuse que ce soit là», a déclaré Colleen Black. « Mais la circulation est une préoccupation car elle va avoir un impact sur ma propriété et mes locataires. »

Le personnel a informé le conseil que le ministère des Transports et de l’Infrastructure n’autorise plus l’accès aux allées depuis l’avenue Harvey et que quatre entrées seront supprimées de Harvey en raison de l’approbation du projet.

Le bâtiment sera composé d’appartements et de maisons de ville d’une, deux et trois chambres.

« Nous avons vraiment besoin de trois chambres, en particulier dans le noyau interne », a déclaré le conseiller. Luc Pile.

