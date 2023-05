Le grand cirque de Charles était majestueux, mais ce roi ne régnera pas longtemps sur nous

Le roi est chef d’État dans 15 pays. Plus de la moitié des soi-disant «États du royaume» se trouvent dans les Caraïbes et la plupart d’entre eux sont en train de renflouer. La Barbade il y a deux ans, la Jamaïque probablement l’année prochaine. Le Belize, la Grenade, Saint-Vincent-et-les Grenadines prévoient également leur sortie.

Découvrez ces photos officielles de la rencontre entre Charles et Anthony Albanese au palais de Buckingham. Quoi qu’il se passe – et avec des photos officielles, vous ne pouvez jamais le dire – ce n’est pas le roi James I qui rencontre Guy Fawkes. Aucune trace de tension ou de menace. Juste l’amour dans la chambre. Et pourquoi pas?

L’Australie, ironiquement, malgré son premier ministre républicain et son tout premier ministre pour l’avancement de la république, est plus susceptible de rester. La voix du Parlement passe en premier. Les calculs politiques suivront. Si la voix gagne, c’est peut-être assez de temps passé à débattre d’un changement constitutionnel. S’il perd, peut-être que la réforme constitutionnelle est brûlée en tant que concept. Plein d’autres priorités.

Chargement

Et est-ce que quelqu’un est resté indifférent au seul moment humain dans l’Abbaye, quand William l’a embrassé sur la joue et qu’une lueur de tendre fierté a éclaté juste un instant dans l’œil royal ? Ce ne sont que des gens. Ils font leur travail.

Mais le jeu est terminé. Le monarque le plus ancien à monter sur le trône devra inévitablement gérer son déclin. Ce n’est pas encore fait. Il y a de la résilience dans le modèle, en particulier en Grande-Bretagne même. Et chaque républicain doit compter avec la perspective de donner naissance à un Trump.

Mais le grand spectacle de Charles pourrait être son dernier grand jour. La dernière danse d’un cirque roulant et brillant, qui a diverti et séduit, mais qui bien assez tôt, dans ses royaumes lointains, bégaiera, rétrécira et ne chancellera plus.

Le bulletin d’opinion est un résumé hebdomadaire des points de vue qui défieront, défendront et informeront les vôtres. Inscrivez-vous ici.