Le grand choix de Hochul : choisir le juge le plus puissant de New York

Pour sa part, la juge DiFiore a contesté les affirmations selon lesquelles le tribunal était devenu plus conservateur sous son mandat et a déclaré que les juges ne devraient pas être guidés par le sentiment dominant. “La Haute Cour ne tient pas compte, pour des raisons évidentes, de la politique des New-Yorkais”, a-t-elle déclaré.

La composition du banc, cependant, pourrait affecter la vie de nombreux New-Yorkais. Le juge en chef supervise non seulement la Cour d’appel, mais l’administration de l’ensemble du système judiciaire : des millions d’affaires, plus de 3 000 juges d’État et locaux et 15 000 membres du personnel répartis sur 300 sites.

Et la Cour suprême des États-Unis cède plus d’autorité aux États sur des questions qui étaient autrefois résolues par les tribunaux fédéraux. Au cours de l’année à venir, la Cour d’appel, composée de sept membres, pourrait être confrontée à des affaires d’avortement, de perquisitions policières et de protection des travailleurs. La législation récente sur la réforme de la liberté sous caution et les protections environnementales pourrait également se retrouver devant les tribunaux.

Le gouverneur “s’est engagé à sélectionner le candidat le plus qualifié et le plus capable pour diriger la Cour d’appel, et nous ne commenterons pas davantage le processus de sélection”, a déclaré une porte-parole, Hazel Crampton-Hays. Un porte-parole de la cour d’appel s’est refusé à tout commentaire.

L’influence de la cour est devenue évidente ce printemps, lorsqu’une majorité de 4 contre 3 a rejeté une nouvelle carte pour les districts de la Chambre des États-Unis, la qualifiant de gerrymander partisan par la majorité démocrate d’Albany. Le tribunal a ensuite institué une carte avec des districts plus compétitifs, ce qui a ouvert la voie aux républicains pour renverser plusieurs sièges lors des élections de novembre. Les questions de redécoupage pourraient se retrouver devant le tribunal dans un proche avenir.