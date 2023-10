Le grand choc de British Bake Off alors que les juges donnent le coup d’envoi du favori de l’émission dans la « décision la plus facile de l’histoire de l’émission »

GREAT British Bake Off a perdu son deuxième boulanger après que les espoirs ont été mis à l’épreuve lors de la Biscuit Week.

Keith Barron, 60 ans, s’est vu montrer la porte de la célèbre tente blanche après avoir échoué à impressionner les juges avec ses pâtisseries.

canal 4

Keith Barron a reçu la côtelette du Great British Bake Off de cette semaine[/caption] canal 4

Biscuit Week n’a pas été gentil avec lui et son spectacle était « brut »[/caption]

Les concurrents avaient été invités à préparer des biscuits à la guimauve dans le défi Signature, des crèmes à la crème dans le défi technique, puis leur « repas préféré » à partir de biccies pour un Showstopper.

Malheureusement, Keith n’a pas assez cuit ses biscuits à la guimauve et décrit désormais ses crèmes à la crème comme « embarrassantes et horribles ».

En conséquence, l’expert-comptable a été mis à la porte – et il n’a pas été surpris.

S’exprimant après sa sortie du GBBO, Keith a déclaré : « J’étais très à l’aise de partir, car je pense que c’était sans doute l’une des décisions les plus faciles de l’histoire du GBBO, donc cela ne m’a pas surpris.

« Je pense que j’ai dû remonter le moral de certains autres boulangers plutôt que l’inverse. »

Keith a ajouté : « Je veux faire de plus en plus de pâtisserie – je suis déterminé à ne plus jamais sous-cuire un biscuit.

« Et je veux m’attaquer à des pâtisseries difficiles maintenant que j’ai plus confiance.

« Mon pire défi a été la technique du biscuit – aucun de mes défis en matière de biscuit n’était génial, mais il y avait quelques fonctionnalités rédemptrices à la fois dans la signature et dans le showtopper qui m’ont apporté un petit degré de confort.

«Les crèmes à la crème étaient tout simplement horribles et embarrassantes…»

Il y avait de bonnes nouvelles pour un espoir dans la tente.

Le co-animateur d’Alison, Noel Fielding, a eu l’honneur d’annoncer que Tasha Stones serait la Star Baker de cette semaine.

Tasha est la toute première candidate sourde de l’émission et a épaté les juges – Prue Leith et Paul Hollywood – avec ses créations de biscuits.

Pennsylvanie

C’était la Semaine du Biscuit sous la tente[/caption] Pennsylvanie

Keith a dit qu’il n’était pas choqué de quitter la tente[/caption]