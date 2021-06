Les quatre tournois du Grand Chelem se sont engagés mardi à « apporter des améliorations significatives » à leurs tournois afin d’éviter une répétition de la crise de Naomi Osaka qui a frappé Roland-Garros.

La numéro deux mondiale japonaise Osaka s’est retirée de Roland-Garros après avoir été condamnée à une amende et menacée d’expulsion pour avoir refusé de tenir des conférences de presse qui, selon elle, nuisent à sa santé mentale.

« Nous avons l’intention de travailler aux côtés des joueurs, des tournées, des médias et de la communauté du tennis au sens large pour créer des améliorations significatives », a déclaré un communiqué des Opens de France, des États-Unis et d’Australie et de Wimbledon.

Lorsque Osaka a été condamnée à une amende de 15 000 $ dimanche pour ne pas s’être présentée à une conférence de presse après sa victoire au premier tour, les chefs du Grand Chelem l’ont mise en garde contre les conséquences futures.

« Les infractions répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le défaut de participer au tournoi et le déclenchement d’une enquête sur une infraction majeure qui pourrait entraîner des amendes plus substantielles et de futures suspensions du Grand Chelem », ont-ils déclaré.

Mardi, les quatre Chelems ont déclaré qu’ils « sympathisent avec les pressions uniques auxquelles les joueurs sont confrontés ».

Cependant, ils ont ajouté : « Le changement devrait venir du prisme du maintien de règles du jeu équitables, quel que soit le classement ou le statut. »

