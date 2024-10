Le grand chelem de Volpe déclenche l’offensive des Yankees à temps pour éviter le balayage des Dodgers dans les World Series

Le Grand Chelem d’Anthony Volpe en troisième manche a surmonté le home run record de Freddie Freeman, et les Yankees de New York ont ​​évité un balayage des World Series avec une victoire de 11-4 contre les Dodgers de Los Angeles mardi soir, ce qui a forcé un match 5.

Freeman a marqué pour son sixième match consécutif en série, réussissant un entraînement de deux points en première manche pour la deuxième nuit consécutive et étourdissant à nouveau la foule du Yankee Stadium.

Cherchant à devenir la première équipe à surmonter un déficit de 3-0 en série, New York a pris l’avantage 5-2 grâce au grounder RBI d’Alex Verdugo en deuxième et à l’entraînement de Volpe contre Daniel Hudson en troisième. Volpe a activé un curseur de premier lancer au niveau des genoux et l’a enfoncé dans les sièges du champ gauche.

« Je me bousculais. Je ne savais pas que j’avais compris », a déclaré Volpe. « Et puis j’ai perdu connaissance. »

Volpe a marqué le premier point de New York lorsqu’il a marché après avoir pris un retard de 0-2 en deuxième manche et est rentré à la maison malgré une erreur inhabituelle sur les buts qui aurait pu coûter un point aux Yankees. Il a également doublé et volé deux buts.

« Incroyable. Volpe, il a tout fait ce soir », a déclaré Gleyber Torres.

Austin Wells et Torres ont ajouté des circuits pour les Yankees, qui ont ouvert le match avec un huitième de cinq points. New York n’avait marqué que sept points lors des trois premiers matchs.

« Bonne nuit pour nous et nous aurons une autre opportunité demain », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone.

Los Angeles a clôturé à 6-4 dans un cinquième de deux points qui comprenait le circuit de Will Smith contre le partant Luis Gil et un grounder RBI de Freeman. Malgré une entorse à la cheville droite, Freeman a battu un relais pour éviter un double jeu de fin de manche sur ce qui avait initialement été exclu, mais qui a été annulé dans une revue vidéo.

Wells a frappé un circuit au deuxième pont en sixième contre Landon Knack, et Verdugo a ajouté un autre but au sol en huitième avant le circuit de trois points de Torres contre Brent Honeywell.

Tim Hill, le lanceur gagnant Clay Holmes, Mark Leiter Jr., Luke Weaver et Tim Mayza ont enchaîné cinq manches de relève d’un coup sûr avec sept retraits au bâton, et les Yankees ont évité ce qui aurait été leur premier balayage perdant en série depuis 1976.

Le cinquième match aura lieu mercredi soir, avec l’as des Yankees Gerrit Cole et Jack Flaherty des Dodgers se rencontrant dans un match revanche du premier match.

« Gerrit est le meilleur lanceur du jeu. Nous croyons vraiment en lui », a déclaré Torres. « Mais nous devons faire le travail comme nous l’avons fait ce soir pour ne pas avoir à lui mettre toute la pression. »

Aaron Judge, de New York, a réalisé son premier point de la série avec un simple RBI en huitième et a une fiche de 2 en 15 lors des quatre matchs. La sensation des Dodgers Shohei Ohtani est également à 2 sur 15 après avoir été 1 sur 4 avec un simple, son premier coup sûr depuis qu’il s’est partiellement séparé de l’épaule gauche lors du match 2.

Vingt et une des 24 équipes précédentes qui ont pris l’avantage 3-0 dans la série ont ensuite été balayées, toutes sauf les Philadelphia Athletics de 1910 contre les Cubs de Chicago, les Yankees de 1937 contre les Giants de New York et les Orioles de Baltimore de 1970 contre les Reds de Cincinnati. Ces trois séries se sont terminées en cinq matchs.

Les Red Sox de Boston 2004, déclenchés par une base volée à l’actuel manager des Dodgers Dave Roberts, sont la seule équipe à surmonter un déficit de 3-0 à n’importe quel tour, battant les Yankees dans la AL Championship Series.

New York a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives contre les Dodgers remontant à 1981. Les Yankees ont obtenu leurs sept premiers points produits auprès des trois derniers frappeurs de leur ordre au bâton, Volpe, Wells et Verdugo, qui avaient inscrit 4 en 32 avec trois points produits en la série.

« Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que ces gars se couchent. Nous avons eu quelques présences au bâton qui, à mon avis, auraient pu être meilleures, mais nous savions que c’était un match dans l’enclos des releveurs », a déclaré Roberts. « En ce qui concerne les résultats, avoir six gars dans votre enclos qui se sentent bien et reposés, je me sens bien. »

Freeman marque à nouveau et entre dans l’histoire

Freeman a réussi un circuit lorsqu’il a déposé un curseur de Gil dans le petit porche du champ droit après le doublé avec un retrait de Mookie Betts. Il est devenu le premier joueur à marquer un circuit lors des quatre premiers matchs d’une Série mondiale et sa séquence de longs ballons en six matchs consécutifs est une de plus que George Springer de Houston en 2017 et 19.

Le grand chelem de Freeman avec deux retraits en 10e manche a tourné autour du premier match, donnant aux Dodgers une victoire de 6-3. Les Yankees n’avaient plus mené depuis.

Volpe a marché en deuxième contre la recrue Ben Casparias, a atteint la troisième place grâce au doublé de Wells sur le mur du champ central et a marqué sur le groundout de Verdugo.

Le lanceur perdant Hudson a chargé les buts en troisième lorsqu’il a jugé avec un lancer avec un retrait, Jazz Chisholm Jr. a frappé un simple sur le mur du champ droit et Giancarlo Stanton a marché. Anthony Rizzo est sorti et Volpe a réussi le sixième chelem record des séries éliminatoires.