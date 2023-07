Le grand chelem de Masataka Yoshida propulse les Red Sox vers une quatrième victoire consécutive en série

CHICAGO – Les Red Sox sont entrés dans la pause des étoiles sur une larme, remportant huit des neuf derniers matchs. Une pause de quatre jours était nécessaire, mais le danger de perdre de l’élan de l’autre côté se profilait.

L’autre côté est là et cet élan n’a pas faibli.

Alors que les Red Sox ont abandonné le match de samedi après une courte sortie de James Paxton, ils ont rebondi dimanche de manière considérable, avec une défaite 11-5 des Cubs pour prendre deux des trois à Chicago.

Les Red Sox ont maintenant remporté 10 de leurs 12 derniers matchs. Une défaite des Yankees dimanche signifiait que les Red Sox étaient désormais à égalité avec New York, à un match et demi de Houston pour la troisième place de joker à partir de dimanche après-midi.

« C’était un bon effort global », a déclaré le manager Alex Cora.

Kutter Crawford a limité les Cubs à un coup sûr et a retiré neuf des six manches au cours d’une sortie impressionnante, en particulier parce que son commandement était si mauvais tout au long des trois premières manches alors qu’il en a marché trois et a frappé un frappeur. Crawford a échappé aux premiers jams grâce à deux doubles jeux clés, le premier initié par le joueur de deuxième but Christian Arroyo en première manche et le suivant lancé par l’arrêt-court Yu Chang en troisième. Crawford a finalement trouvé un ajustement mécanique en quatrième et a navigué pendant les trois manches suivantes, accumulant un sommet en carrière de 17 swings et ratés.

« Je pense qu’en quatrième manche, je faisais face à Seiya Suzuki et j’ai ressenti quelque chose mécaniquement », a déclaré Crawford. «Évidemment, les trois, quatre premières manches étaient toujours difficiles. Je combattais des trucs mécaniques. Mais j’ai pu faire un ajustement vers le quatrième et en quelque sorte remplir la zone par la suite.

Les Red Sox n’ont réussi qu’un seul point au cours des quatre premières manches sur un circuit en solo de Rafael Devers dans la première, mais le barrage s’est brisé dans la cinquième. Ils ont chargé les bases sans retraits, gaspillant presque une occasion clé de marquer alors que Devers a frappé et Adam Duvall est apparu avant que Masataka Yoshida ne vienne au marbre.

Yoshida était juste le frappeur dont les Red Sox avaient besoin sur le moment. Depuis le 30 juin, Yoshida frappe .452 (19 pour 42) et dimanche, il a remporté son deuxième Grand Chelem de la saison au champ droit, à 110 mph, pour ouvrir le match.

Yoshida était fier d’avoir remporté le Grand Chelem après avoir été éliminé lors de son précédent match contre le partant des Cubs, Justin Steele.

« J’ai été capable de balancer et de frapper au milieu, donc je pense que c’était génial », a-t-il déclaré par l’intermédiaire du traducteur Kei Wakabayashi. « Le précédent au bâton, j’ai raté le ballon, alors je l’ai réparé et c’était un bon au bâton. »

Yoshida est resté sans coup sûr samedi, mais a enregistré plusieurs coups sûrs en huit matchs consécutifs, la plus longue séquence dans les majors cette saison et la plus longue séquence du genre par un frappeur gaucher des Red Sox depuis Ted Williams en 1940.

Yoshida a noté qu’il était « très honoré » d’être mentionné dans la même entreprise que Williams.

Il a prouvé que la journée sans coup sûr de samedi était la valeur aberrante en ajoutant deux autres coups sûrs dimanche après son grand chelem, dont un triple de deux points et un simple. Il a terminé avec six points produits.

« C’est un peu comme un jeu vidéo. Il est incroyable », a déclaré Crawford à propos de Yoshida. « C’est un excellent frappeur, un excellent coéquipier et il aide l’équipe de nombreuses façons. »

« Nous disons depuis le début qu’il est un bon frappeur », a ajouté Cora. « Compte 2-0, balle rapide au milieu, il a mis un bon swing dessus. Il est bon, mec. Il n’y a rien d’autre que je puisse dire.

Les Red Sox se dirigent maintenant vers Oakland, une équipe qu’ils ont balayée avant la pause. Avec un week-end solide à Chicago contre les Cubs, les Red Sox ne peuvent pas se permettre de lâcher prise contre les A en difficulté alors que la date limite des échanges approche.

Le directeur général adjoint des Red Sox, Eddie Romero, a déclaré L’athlétisme au cours du week-end, les Red Sox ont « très peu de marge d’erreur » à l’approche de la date limite des échanges. À chaque victoire convaincante, les Red Sox se mettent en position d’être acheteurs, bien qu’il n’y ait pas encore de garanties.

L’équipe a joué avec tellement d’incohérence toute la saison, mais la série actuelle de victoires arrive au moment exact où elle en a besoin.

« C’est énorme », a déclaré Crawford. « J’espère que nous pourrons continuer à jouer du bon baseball ensemble et nous verrons ce qui se passera vers la fin de l’année. »

