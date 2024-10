Le grand chelem d’Anthony Volpe élève les Yankees lors du quatrième match et évite le balayage des Dodgers World Series

NEW YORK — Anthony Volpe portait toujours ses fines rayures tachées de saleté 20 minutes après le quatrième match des World Series. Il venait de vivre un moment qu’il a décrit comme le plus cool de sa jeune vie, avec 49 354 supporters au Yankee Stadium scandant son nom après que son grand chelem ait catalysé une victoire 11-4 des Yankees de New York contre les Dodgers de Los Angeles. Pour Volpe, toute la soirée tendait vers le surréaliste.

« Je pense que je me suis presque évanoui lorsque je l’ai vu passer par-dessus la clôture », a-t-il déclaré.

Pour les Yankees, le rêve de Volpe signifiait la fin d’un cauchemar lors de la Classique d’automne. Avec une explosion en troisième manche mardi, Volpe a donné l’avance aux Yankees pour la première fois depuis le premier match. À partir de là, l’enclos des releveurs a tenu bon et a résisté aux Dodgers alors que l’alignement fournissait une folie de but en fin de soirée pour forcer le cinquième match. mercredi dans le Bronx. Les Yankees ne sont devenus que la quatrième équipe de l’histoire du baseball et la première depuis 1970 à éviter un balayage dans les World Series alors qu’ils étaient menés 3-0. Aucune équipe confrontée à un déficit de 3-0 n’a jamais forcé le match 6.

La compétition de mercredi sera une revanche des partants du premier match, lorsque l’as des Yankees Gerrit Cole s’est battu contre l’acquisition de mi-saison des Dodgers, Jack Flaherty, dans un classique instantané au Dodger Stadium. Le premier match de cette série a mis 10 manches à se régler. À partir de là, les Dodgers sont apparus au bord du balayage, avant que Volpe n’enfonce profondément le releveur des Dodgers Daniel Hudson. Pendant le reste de la soirée, la foule a fait la sérénade à Volpe, un garçon du New Jersey qui a grandi en soutenant les Yankees et en idolâtrant Derek Jeter, ravi que la saison ne soit pas encore terminée.

Pour le cinquième match, le manager des Dodgers, Dave Roberts, disposera de son ensemble complet de releveurs à fort effet de levier après les avoir rangés mardi. Le manager des Yankees, Aaron Boone, aura l’occasion de guider son équipe vers un retour choquant.

« Nous voulions arriver à demain, et nous l’avons fait », a déclaré Boone. « Enthousiasmé par l’opportunité de demain. »

Pour la première fois lors de la Classique d’automne, les Yankees ont répondu lorsqu’ils ont été blessés par les Dodgers. Le chelem de Volpe a suivi un autre coup de circuit en première manche du joueur de premier but des Dodgers, Freddie Freeman. Après que les Dodgers aient réduit l’avance des Yankees à un, le receveur recrue Austin Wells a lancé un tir en solo pour ouvrir la sixième manche et donner à l’enclos des releveurs plus d’espace pour respirer. Volpe et Wells ont exécuté un double vol au huitième et tous deux ont marqué, ce dernier sur un circuit de trois points du joueur de deuxième but Gleyber Torres qui a atténué la nervosité. Les Yankees ont mis au pilori l’homme de nettoyage des Dodgers, Brent Honeywell, pour cinq points en huitième, dont un simple RBI du cogneur affaissé Aaron Judge, qui atteint 0,133 pour la série.

Les Dodgers ont ouvert la soirée en formation de botté de dégagement. Avant le match, Roberts a discuté de l’importance de la longueur avec deux lanceurs recrues, Ben Casparius et Landon Knack. Casparius lançait son septième match de championnat, avec quatre apparitions en octobre. Knack a effectué 12 départs au cours de la saison régulière, mais a été battu par les Mets de New York dans la série de championnats de la Ligue nationale.

Les rookies ont hérité d’une avance. Pour la deuxième soirée consécutive, Freeman a inscrit un circuit de deux points en première manche. Il a soulevé un curseur du partant des Yankees Luis Gil dans le porche du champ droit lors d’une rediffusion de sa frappe d’ouverture du troisième match.

« Tout le monde disait aujourd’hui : ‘Vous avez juste besoin de marquer en premier, de marquer en premier' », a déclaré Boone. « Ouais, c’est génial, mais moi aussi. . . et si nous ne le faisons pas ? Nous ne pouvons pas gagner ? Nous devons juste jouer.

Les Yankees ont surmonté une erreur sur les buts de Volpe pour marquer un point en seconde période. Après que Volpe ait marché et volé la deuxième place, il a serré la base lorsque Wells a fumé une balle rapide sur le mur du champ central. Volpe ne pouvait avancer qu’au troisième but. « C’est entièrement de ma faute », a déclaré Volpe. « Ce n’est pas une lecture difficile, celle que nous pratiquons, celle que font les Petites Ligues. » Il était encore capable de marquer lorsque le voltigeur Alex Verdugo a frappé un joueur au sol mou sur le côté droit, ce qui a réduit le déficit à un.

Pour le troisième, Roberts a remplacé Casparius par le releveur vétéran Hudson. Les Dodgers préfèrent utiliser Hudson dans des situations de moindre effet de levier. Il a vite démontré pourquoi. Hudson a entraîné Judge avec une balle rapide à 95 mph. Le joueur de troisième but des Yankees, Jazz Chisholm Jr., en a fumé un simple. Hudson a marché le frappeur désigné Giancarlo Stanton sur six lancers. Après un pop-up inoffensif du joueur de premier but Anthony Rizzo, Volpe est intervenu avec deux retraits et les buts ont été chargés.

Tout à coup, Volpe représentait un triomphe organisationnel pour les Yankees et une sorte de déception. Il était considéré comme l’un des meilleurs espoirs du baseball avant de faire ses débuts la saison dernière à 21 ans. Il a remporté un gant d’or sur le terrain, mais n’a pas réussi à fournir beaucoup de pop avec sa batte. Lors de sa deuxième saison, il n’a pas été beaucoup plus prolifique. Son OPS a chuté de quelques points, à 0,657.

Avant le match de mardi, Boone a émis une note prophétique lorsqu’on lui a posé des questions sur Volpe. « J’ai l’impression que nous allons regarder dans quelques années et voir un joueur offensif vraiment très fort », a déclaré Boone. « Pour certaines personnes, cela ne se produit pas toujours par une ascension fulgurante. Mais j’ai l’impression qu’il fait vraiment bouger les choses.

Boone est une source d’optimisme à l’égard de son équipe. Les mots auraient pu sembler creux à 17 heures. Volpe n’avait pas réussi de circuit depuis le 21 septembre. Il a marqué 1 sur 12 lors des trois premiers matchs de cette série. Il était toujours prêt à frapper. Lorsque Hudson a lancé un curseur sur le premier lancer, Volpe a tiré le baseball juste au-delà du porche du champ gauche pour seulement le deuxième grand chelem de sa carrière.

« Le simple fait d’avoir une avance était énorme ce soir. » dit Wells. « Et il nous a donné ça, avec ce seul coup. »

Les Dodgers n’ont pas laissé les Yankees s’en sortir facilement. Gil a cédé un premier circuit au receveur Will Smith en cinquième. Il a marché son dernier frappeur avant de céder la scène au gaucher génial Tim Hill. Les Dodgers ont inscrit un deuxième point dans la manche après que Shohei Ohtani ait fait un simple et que Freeman ait battu une balle à double jeu.

Wells a accueilli Knack avec méchanceté en sixième. Knack a tenté de pomper une balle rapide à 94 mph en haut de la zone de frappe. Wells a envoyé le ballon dans le deuxième pont du champ droit. Comme Volpe, il était également au milieu d’une crise, avec une frappe de .093 pour octobre et sur le banc pour le troisième match. De retour dans l’alignement, il a fourni deux des plus gros swings, serre-livres à l’explosion signature de Volpe.

Les deux clubs retrouveront ce stade mercredi. Tous deux comprennent la mission.

« Je me sens bien », a déclaré Roberts. « Je me sens bien. »

Volpe ne pouvait qu’espérer reproduire sa sortie du match 4.

« Nous n’allons pas vivre une situation facile », a-t-il déclaré. « Pas du tout. »

(Photo d’Anthony Volpe : Sarah Stier / Getty Images)