Le grand chelem d’Anthony Volpe dans sa ville natale offre un moment emblématique des Yankees lors du quatrième match

NEW YORK — Le maillot d’Anthony Volpe était recouvert de terre alors qu’il alignait des joueurs au sol à l’arrêt-court avant la neuvième manche du quatrième match des World Series. Les Yankees de New York étaient sur le point de remporter une victoire qui maintiendrait leur saison en vie.

C’est alors que s’est déroulé le moment le plus exaltant de la vie de Volpe.

Comme beaucoup d’enfants qui ont grandi en jouant au baseball dans la région de New York, Volpe rêvait de devenir l’arrêt-court des Yankees et une icône de la franchise comme son héros, Derek Jeter. Même si les chances qu’un tel rêve se réalise sont presque impossibles, Volpe le vit désormais tous les jours.

Son fandom profondément enraciné pour les Yankees s’étend sur plusieurs générations. Son arrière-grand-père a immigré d’Italie et gagnait sa vie en vendant des fruits sur une charrette au centre-ville de Manhattan. Il a ensuite combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et est rentré chez lui avec des blessures par éclats d’obus. Le grand-père de Volpe n’avait que 4 ans lorsque son père est parti à la guerre et, à son retour, ils se sont liés d’amitié en écoutant les matchs des Yankees à la radio. Chaque soir, essayant de rattraper le temps perdu, les deux partageaient des histoires de vie et de baseball.

En grandissant, Volpe portait le numéro 7 en l’honneur de l’idole de son grand-père, Mickey Mantle. Mardi soir incarnait donc un rêve réalisé pour Volpe et ses ancêtres. Il a lancé un grand chelem en troisième manche, donnant aux Yankees une avance de 5-2 sur les Dodgers de Los Angeles. Il a également volé deux buts, devenant ainsi le premier Yankee à réussir un grand chelem et à voler plusieurs buts dans un match – saison régulière ou séries éliminatoires – depuis nul autre que Mantle.



Mais le moment qui a le plus marqué est survenu lorsque les Yankees menaient 11-4 en neuvième manche. Près de 50 000 supporters au Yankee Stadium ont éclaté et ont commencé à scander « Vol-pe ! Vol-pe! Vol-pe ! » Il se tourna vers les créatures Bleacher et les salua, s’efforçant de garder son sang-froid. Au fond, le jeune homme de 23 ans vivait l’apogée de son parcours de vie.

« Numéro un », s’est exclamé Volpe avec une pure joie. « Certainement numéro un. »

Le Yankee Stadium n’avait pas éclaté comme mardi depuis 15 ans, pas depuis le sixième match des World Series 2009. Peu de temps après cette victoire, Volpe, 8 ans, a regardé le défilé du championnat avec sa famille, rêvant de défiler un jour dans le Canyon of Heroes pendant que les fans scandaient son nom de la même manière qu’il l’avait fait pour Jeter.

Quinze ans plus tard, sur le tournage de l’émission d’après-match de Fox, Jeter a taquiné Volpe de manière ludique, suggérant qu’il aurait dû être à l’école plutôt qu’au défilé.

Mais avec les Yankees menés 3-1 dans la Série mondiale et l’histoire contre eux, Volpe a admis qu’il n’avait pas pleinement saisi l’importance de mardi soir.

« J’espère que lorsque nous gagnerons les World Series et que je serai avec ma famille, nous pourrons réfléchir à tout », a déclaré Volpe. «C’était juste un gros match. Nous voulions aller 1-0 aujourd’hui et voir où cela nous mènerait.

Volpe imaginait des nuits comme mardi « probablement tous les soirs » lorsqu’il était enfant. Il ne tient pas pour acquis que ce rêve a été partagé par ses amis, ses cousins ​​et sa sœur Olivia. Mais remporter les World Series a toujours été sa principale aspiration.



Anthony Volpe ne pouvait que rêver de nuits comme mardi, mais cette fois, il en a fait une réalité. (Sarah Stier/Getty Images)

« Rien d’autre n’est comparable », a déclaré Volpe. « Il y a donc encore beaucoup de travail à faire. »

Austin Wells, le meilleur ami de Volpe dans l’équipe, a senti le sol trembler lorsque Volpe a réussi son grand chelem. Les deux avaient souvent discuté de ce que ressentirait ce moment s’ils atteignaient ce stade ensemble.

Wells a passé d’innombrables nuits dans la maison d’enfance de Volpe, se penchant sur de vieilles images des Yankees et imaginant l’atmosphère électrique d’une foule d’octobre au Yankee Stadium. Mardi, il en a fait l’expérience en frappant un circuit en solo dans le deuxième pont pour prolonger l’avance des Yankees à 6-4. Plus tôt, il avait réussi un double avec Volpe au deuxième but ; bien que l’erreur de Volpe sur la base ait pu coûter un point supplémentaire aux Yankees, cela n’a finalement pas eu d’importance puisque l’offensive a finalement percé contre l’enclos des releveurs des Dodgers.

Los Angeles a choisi de ne pas utiliser ses releveurs à fort effet de levier, estimant qu’il gagnerait certainement l’un des trois prochains matchs, ce qui rendait sans objet une défaite dans le quatrième match. Cependant, les Yankees étaient confrontés à un scénario incontournable. Si les Yankees font un retour, ils mériteront sûrement leur propre documentaire Netflix, comme celui des Red Sox sur la plateforme de streaming actuellement, et l’explosion offensive menée par le grand chelem de Volpe lors du match 4 devrait en être le point de départ.

« Nous étions menés 2-0, mais nous avons quand même dit : ‘Hé, ça ne va pas être facile, mais c’est pour cela que nous sommes faits' », a déclaré Jazz Chisholm Jr.. « Qui ne veut pas entrer dans l’histoire ? J’adore écrire l’histoire. J’adore écrire mon nom dans les livres d’histoire.

Après le match 4, Volpe a passé quelques instants avec l’équipe d’après-match de Fox, où David Ortiz, familier des retours après des déficits de 3-0, a offert à Volpe une chemise représentant Big Papi dans un maillot des Red Sox avec la légende « My Dawg ! » Volpe rit, insistant sur le fait qu’il ne le porterait jamais, sachant que ce serait un sacrilège d’enfiler des vêtements de Boston.

Pourtant, les paroles de Jeter sur le plateau étaient encore plus significatives que la chemise. De la même manière qu’il idolâtrait Jeter, d’innombrables enfants new-yorkais aspirent désormais à être comme Volpe, rêvant un jour de remporter un grand chelem dans les World Series au Yankee Stadium en tant qu’arrêt-court de la franchise.

Et peut-être que, s’ils ont de la chance, ils raconteront un jour comment ce grand chelem a conduit à l’immortalité du baseball.

(Photo du haut : Sarah Stier / Getty Images)