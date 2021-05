Le Grand Canyon North Rim rouvre ses portes pour 2021: Lodge, camping en VR, activités

Le parc national de la rive nord du Grand Canyon ouvre pour la saison 2021 le samedi 15 mai. De nombreuses installations, services et activités ont été fermés ou réduits l’année dernière en raison du COVID-19 et des incendies de forêt, mais les choses seront un peu plus proches de la normale cette année .

La rive nord est éloignée et le temps de trajet depuis Phoenix est un engagement, mais ne vous laissez pas décourager. Il reçoit beaucoup moins de visiteurs que la rive sud – environ un dixième de moins – et vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir un peu de répit sur les sentiers et sur les belvédères.

Les visiteurs ont deux options d’hébergement à l’intérieur du parc: le camping en tente ou en camping-car au terrain de camping North Rim ou la réservation d’une cabane à l’historique Grand Canyon Lodge. En dehors du parc, les voyageurs peuvent séjourner au Jacob Lake Inn ou au Kaibab Lodge. Les campeurs peuvent choisir entre deux terrains de camping ou opter pour un camping dispersé gratuit le long des nombreuses routes du service forestier.

La saison de la rive nord est courte: l’hébergement et de nombreux services ne sont disponibles que du 15 mai au 15 octobre. Commencez à planifier dès maintenant si vous souhaitez visiter cet été ou cet automne. Des vues à couper le souffle sur Point Imperial et Cape Royal, ainsi que des randonnées et des routes panoramiques vous attendent.

Utilisez ce guide pour planifier votre voyage sur la rive nord du Grand Canyon.

Mises à jour de North Rim COVID-19 pour 2021

Les masques sont nécessaires à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur où la distance ne peut être maintenue.

La navette pour les randonneurs jusqu’au début du sentier North Kaibab ne sera pas offerte.

Les douches et la buanderie du camping seront fermées.

Les promenades à dos de mulet le long du bord et dans le canyon reprendront cette année.

La librairie et la boutique de cadeaux du Grand Canyon Conservancy seront ouvertes.

Comment se rendre sur la rive nord

Depuis le centre de Phoenix, prenez l’Interstate 17 North jusqu’à Flagstaff. Allez vers l’est sur l’Interstate 40, descendez à Country Club Drive (sortie 201) et prenez la US 89 vers le nord jusqu’à Bitter Springs. Là, allez à gauche sur l’US 89A jusqu’à Jacob Lake, puis suivez la State Route 67 vers le sud jusqu’à la rive nord. Il est à environ 350 miles et à sept heures de route de Phoenix.

Grand Canyon Lodge

Le Grand Canyon Lodge possède les seuls hébergements à l’intérieur du parc.

La propriété se compose du bâtiment du lodge – qui dispose d’un restaurant, de salles de réunion et d’un patio avec une vue magnifique – ainsi que de plusieurs options de chambres dispersées. Du moins cher au plus cher, choisissez parmi les cabines Frontier, les cabines Pioneer et les cabines Western. Certaines cabines occidentales ont une vue sur le bord; le reste des gîtes est situé dans les pins.

Il y a aussi des chambres de motel, mais celles-ci ne seront pas disponibles en 2021. Elles sont utilisées par les employés du parc qui ne peuvent pas vivre dans le dortoir du personnel en raison de besoins de distanciation sociale.

Des détails: 877-386-4383, https://www.grandcanyonforever.com.

Terrain de camping North Rim

Le terrain de camping North Rim dispose de 90 espaces pour les tentes et les véhicules récréatifs au milieu des pins. Il se remplit généralement chaque jour. Les sites peuvent être réservés en ligne sur https://www.recreation.gov, par téléphone au 877-833-6777 ou en personne au kiosque du camping. Les installations comprennent des toilettes, un magasin général et une station de vidange, mais pas de branchements. Les douches et la buanderie seront fermées en 2021.

Kaibab Lodge

Cette propriété rustique à 5 miles au nord de l’entrée North Rim date d’environ 1926. Le cadre est la forêt et la prairie, et la faune est abondante. C’est une véritable escapade – il n’y a ni télévision ni téléphone, et vous n’aurez pas de service cellulaire ni de Wi-Fi.

Les hébergements se composent de cabines dans des configurations allant du simple au quadruple pour s’adapter à des groupes de différentes tailles. Le restaurant proposera des options de restauration et de plats à emporter pour le petit-déjeuner et le dîner, ainsi qu’un nouveau bar à salades pour le déjeuner. Le lodge est ouvert de mi-mai à mi-octobre.

Des détails: 928-638-2389, http://kaibablodge.com.

Jacob Lake Inn

Cette propriété à guichet unique se trouve à la jonction de l’US 89A et de la State Route 67 à environ 45 miles au nord de l’entrée du parc. En plus des chambres de motel et des chalets, Jacob Lake Inn possède un restaurant, une boulangerie (faites-nous confiance – achetez des biscuits), une petite épicerie et une boutique de cadeaux avec une vaste collection d’art amérindien. Une station-service est adjacente.

Des détails: 928-643-7232, https://www.jacoblake.com.

Camping DeMotte

Le terrain de camping DeMotte se trouve dans la forêt nationale de Kaibab, près du Kaibab Lodge. Il dispose de 38 sites avec des tables de pique-nique, des grils et de l’eau potable mais pas de branchements. Il est ouvert de la mi-mai à la mi-octobre. Les réservations peuvent être effectuées sur https://www.recreation.gov.

Village de campeurs de Kaibab

Ce parc de VR et terrain de camping est dans les bois près de Jacob Lake Inn. Il est ouvert de la mi-mai à la mi-octobre. Kaibab Camper Village dispose de 40 emplacements pour tentes, 51 emplacements pour VR (branchements d’eau, d’électricité et d’égout disponibles) et peut accueillir des VR de plus de 40 pieds. Il y a aussi trois campings de groupe, des douches payantes, une buanderie et un magasin. Les visiteurs peuvent recharger leurs générateurs pendant la journée.

Des détails: 928-643-7804, https://www.kaibabcampervillage.com.

Où manger à North Rim

La salle à manger du Grand Canyon Lodge proposera le petit-déjeuner de 6h30 à 10h00. Le déjeuner ne sera pas servi, mais vous pourrez acheter de la nourriture au Deli in the Pines adjacent et manger dans la salle à manger. Le dîner est sur réservation uniquement de 16h30 à 21h30. La préférence sera donnée aux clients du gîte et du camping. Des plats à emporter seront disponibles.

Des plats à emporter – y compris le petit-déjeuner, des pizzas et des sandwichs – sont disponibles à l’épicerie et au Rough Rider Saloon. Le service de café sera à l’épicerie cette année au lieu du saloon. La charcuterie est ouverte de 5 h à 21 h; les heures d’ouverture du salon sont de 11 h à 23 h

Le magasin général vend des produits d’épicerie, mais assurez-vous d’apporter tout ce que vous voudrez pour répondre à vos besoins et préférences alimentaires.

Il y a beaucoup d’endroits pour pique-niquer sur la rive nord – les sites ont des tables et certains sont perchés juste à côté du bord du canyon. Préparez une glacière et mangez à l’extérieur, ou ramassez des fournitures au magasin général.

Choses à faire au Grand Canyon North Rim

Vous pourriez facilement passer plusieurs jours à explorer toutes les randonnées et les routes panoramiques de la rive nord. Voici les faits saillants.

Promenades à dos de mule: Les promenades à dos de mule de North Rim reprennent en 2021 après avoir été interrompues l’année dernière en raison de la pandémie. Choisissez entre un tour de jante d’une heure, un trajet de trois heures jusqu’à Oncle Jim Point ou un trajet de trois heures dans le canyon jusqu’au tunnel de Supai. Faites vos réservations sur https://www.canyonrides.com.

Route panoramique du cap Royal: Depuis le Grand Canyon Lodge, dirigez-vous vers le nord sur la State Route 67. À droite (à l’est), à environ un mille au-delà du point de départ du sentier North Kaibab bien balisé, se trouve la route qui traverse le plateau de Walhalla jusqu’à Cape Royal et Point Imperial, deux à ne pas manquer points de vue. Suivez-le sur environ 5 miles jusqu’à une intersection en «T». Tournez vers le sud et parcourez environ 14 miles jusqu’à Cape Royal, l’un des meilleurs points de vue du canyon. Un sentier assez court et facile commence du côté sud-est du parking et mène au-dessus de Angel’s Window, une énorme arche naturelle qui s’avance dans le canyon.

Route panoramique de Point Imperial: Point Imperial est à 3 miles au nord de l’intersection en «T» qui mène également à Cape Royal. À plus de 8800 pieds, c’est le point le plus élevé de l’une ou l’autre des jantes et offre des vues incomparables, en particulier sur le mont Hayden et le mont Saddle. Un sentier facile de 3 km mène au nord de Point Imperial à travers une zone brûlée par l’incendie de 2000’s Outlet. Le sentier se termine officiellement à la limite du parc, mais vous pouvez continuer vers le sentier Nankoweap et la région de Saddle Mountain.

Vue panoramique de Vista Encantada: Ce belvédère, à plusieurs kilomètres au sud de la jonction en «T» sur le chemin du Cap Royal, offre une vue impressionnante sur le Painted Desert à l’est.

Clairières Walhalla: Les vestiges de cette structure préhistorique, dont on pense qu’ils ont presque 1000 ans, se trouvent du côté ouest de la route à environ un mille au nord du cap Royal.

8 randonnées North Rim en un coup d’œil

Point d’ange brillant: Le sentier pavé d’un quart de mile mène du patio derrière le Grand Canyon Lodge le long d’un doigt de roche à un magnifique point de vue.

Sentier du transept: La route de 1,5 mile de long serpente le long du bord du canyon au nord-ouest du lodge jusqu’au terrain de camping North Rim et offre de belles vues sur un canyon latéral connu sous le nom de transept.

Finale du cap: Environ 2,5 miles avant la fin de la route vers Cape Royal se trouve le Cape Final Trailhead. La randonnée aller-retour de 4 miles à travers les bois est principalement plate et vous emmène à plusieurs points de vue dandy.

Sentier de l’oncle Jim: Ce voyage aller-retour de 5 miles commence au début du sentier North Kaibab et suit le sentier Ken Patrick sur ¾ mile. À un carrefour bien indiqué, tournez vers le sud sur le sentier Uncle Jim, qui traverse une zone boisée jusqu’à Oncle Jim Point, en regardant dans le canyon.

Sentier Widforss: Un formidable voyage aller-retour de 10 miles à travers la forêt jusqu’à un point de vue éloigné. Une grande partie de la première moitié longe le bord du Transept Canyon. La seconde moitié se faufile dans les bois avant d’émerger sur un splendide canyon surplombant.

Sentier Ken Patrick: Ce sentier serpente 10 miles aller à travers la forêt depuis le parking de North Kaibab Trailhead jusqu’à Point Imperial. Vous voudrez peut-être organiser une navette ou demander à quelqu’un de venir vous chercher à l’autre bout. Certains segments sont fragmentaires, alors apportez une carte et une boussole.

Sentier François Matthes: C’est un chemin assez plat et facile à suivre à travers le pin et le tremble. La vue à la fin est assez broussailleuse, alors ne vous attendez pas aux vues panoramiques que vous trouverez à Cape Royal ou à Point Imperial. Mais vous aurez presque certainement la négligence pour vous-même. Ce n’est pas un mauvais compromis. La randonnée est un aller-retour de 10,6 miles.

Point Tiyo: Cette randonnée commence dans une magnifique prairie entourée d’arbres à environ 4 miles le long du chemin de terre accidenté qui mène à Point Sublime. Le sentier perd progressivement de l’altitude à l’approche du canyon. Vous ne le remarquerez peut-être pas à la sortie, mais vous le ferez au retour. Tiyo Point est assez broussailleux, avec des vues restreintes. Mais un court sentier latéral non officiel mène à une grande zone ouverte au sud. La randonnée moyennement ardue couvre 20 km aller-retour.

Le journaliste de la République Weldon B. Johnson a contribué à cet article.

Vous pouvez vous connecter avec la journaliste Arizona Republic Culture and Outdoors Shanti Lerner par e-mail à shanti.lerner@gannett.com ou vous pouvez également la suivre sur Twitter.

