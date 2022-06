Le Grand Canyon ne cherchera pas de volontaires pour tuer des bisons cet automne

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Un troupeau de bisons qui vit presque exclusivement dans la partie nord du parc national du Grand Canyon ne sera pas ciblé pour un retrait mortel cet automne.

Le parc a fait appel à des bénévoles qualifiés sélectionnés lors d’une loterie très compétitive et controversée l’année dernière pour tuer des bisons, faisant partie d’un ensemble d’outils pour réduire la taille du troupeau qui a piétiné les prairies et les sites archéologiques de la rive nord du canyon.

Introduire le son des coups de feu et avoir des gens près du bison visait à repousser les énormes animaux vers la forêt adjacente où ils pouvaient légalement être chassés. Mais les efforts ont eu peu d’effet.

“Ils se sont juste déplacés un peu de l’endroit où l’activité s’est produite, et parfois ils revenaient le lendemain”, a déclaré Greg Holm, responsable du programme des incendies de forêt du Grand Canyon.

De nouvelles enquêtes ont également montré que le troupeau est plus proche de l’objectif d’environ 200, contre environ 500 à 800 animaux lorsque le parc a approuvé un plan visant à réduire rapidement la taille du troupeau. Le parc travaille actuellement avec d’autres agences et groupes sur un plan à long terme de gestion du bison, un animal déclaré mammifère national américain en 2016 et représenté sur le logo du National Park Service.

La chasse pendant des centaines d’années et un goulot d’étranglement génétique ont presque laissé les animaux qui comptaient autrefois des dizaines de millions d’animaux disparus aux États-Unis. .

Yellowstone, qui s’étend sur 3 500 milles carrés dans le Wyoming, le Montana et l’Idaho, élabore également un nouveau plan de gestion pour les quelque 5 500 bisons qui s’y trouvent. Il travaille avec des tribus amérindiennes, des agences d’État et d’autres groupes pour trouver des moyens de réduire le nombre de bisons envoyés à l’abattoir.

Le parc national Theodore Roosevelt, dans le Dakota du Nord, rassemble régulièrement des bisons à l’aide d’hélicoptères et de corrals, puis transfère certains des animaux à des tribus, à d’autres États et à des parcs nationaux. Sans prédateurs naturels, les troupeaux de bisons peuvent croître rapidement et épuiser les ressources, selon le parc.

Le troupeau du Grand Canyon n’a pas toujours vécu dans les limites du parc, où il peut être vu le long de l’autoroute menant à l’entrée North Rim. Les bisons sont les descendants de ceux amenés en Arizona dans les années 1900 dans le cadre d’une expérience de croisement avec du bétail.

Les animaux ont de plus en plus reconnu qu’ils pouvaient être chassés dans la forêt domaniale adjacente et ont cherché refuge dans le parc national. La chasse n’est pas autorisée dans les parcs nationaux, mais l’agence a le pouvoir de tuer les animaux qui nuisent aux ressources, en utilisant le personnel du parc ou des bénévoles.

La plupart des bisons du Grand Canyon ont été enlevés en les regroupant et en les transférant à des tribus amérindiennes qui ont tenté de rétablir des troupeaux sur leurs terres. Un projet pilote controversé l’automne dernier a recherché des volontaires qualifiés pour abattre jusqu’à 12 des animaux.

Plus de 45 000 personnes ont postulé pour cette chance. En fin de compte, 10 ont été choisis et ils ont pu tuer quatre bisons. Bien que les animaux soient massifs, ils sont rapides et agiles et peuvent se cacher parmi d’épais peuplements d’arbres.

Les responsables du Grand Canyon disent qu’ils ne répéteront pas le programme cet automne, mais il ne sera pas exclu comme outil à l’avenir. Un autre effort de corraling est prévu.

La dernière estimation de la population de bisons basée sur des relevés aériens et des dispositifs de suivi montre 216 bisons sur le vaste plateau de Kaibab, selon le parc national du Grand Canyon. Les agences qui gèrent les terres et la faune dans l’extrême nord de l’Arizona et étudient les déplacements des bisons se réunissent en juillet pour commencer à discuter du plan à long terme.

Une partie de cette discussion comprendra la création de plus de lacunes dans les saisons de chasse au bison sanctionnées par l’État à l’extérieur du parc national du Grand Canyon pour voir si le bison sortira des limites, a déclaré Larry Phoenix, superviseur régional du département du jeu et de la pêche de l’Arizona.

Pendant ce temps, le Département du gibier et de la pêche demande l’autorisation d’améliorer les clôtures, les gardes de bétail et les captages d’eau afin d’étendre l’aire de répartition d’un autre troupeau de bisons dans l’extrême nord de l’Arizona. L’État a importé 15 bisons d’un an d’une réserve naturelle privée du Montana à la fin de 2017 et a déclaré que le troupeau avait maintenant besoin de plus d’espace pour se développer.

Phoenix est convaincu que ces bisons ne suivront pas les autres dans le Grand Canyon, en grande partie parce que les animaux ne savent pas que l’autre troupeau existe.

Les groupes environnementaux sont sceptiques, les clôtures peuvent les empêcher de s’égarer et d’augmenter la population globale de bisons dans la région où ils ont été difficiles et coûteux à contrôler.

Ils demandent au US Forest Service de faire un examen approfondi de la proposition qui tient compte du changement climatique et des impacts sur les plantes et les animaux comme le rat kangourou à dents de ciseaux.

Felicia Fonseca, Associated Press