Le Grand Canal de Venise devient vert vif

Les autorités vénitiennes enquêtent après qu’une tache d’eau verte fluorescente est apparue dans le célèbre Grand Canal dimanche matin.

« Ce matin une tache de liquide vert phosphorescent est apparue dans le Grand Canal de Venise, signalée par certains riverains du pont du Rialto. Le préfet a convoqué une réunion urgente avec la police pour enquêter sur l’origine du liquide », a écrit le président régional de Vénétie, Luca Zaia, sur Twitter.

🟢🟢🟢 Stamattina nel #CanalGrande di #Venise è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto.

Il préfetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ – Luca Zaia (@zaiapresidente) 28 mai 2023

Le porte-parole du préfet local a déclaré à CNN qu’ils avaient immédiatement prélevé des échantillons d’eau, examiné la bande de surveillance CCTV et demandé aux pilotes de gondoliers locaux et aux conducteurs de bateaux s’ils avaient vu des soupçons, avant de convoquer une réunion d’urgence pour enquêter sur la cause de l’eau verte, notant qu’aucun groupe environnemental avait revendiqué la responsabilité.

La goutte verdoyante a été remarquée pour la première fois vers 9 h 30 CET (3 h 30 HE) et a grandi lentement, selon plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux, qui montraient des gondoles, des bateaux-taxis et des bateaux-bus qui parcouraient la substance émeraude.

Le conseiller municipal Andrea Pegoraro a immédiatement blâmé les militants écologistes qui ont attaqué des sites du patrimoine culturel italien ces derniers mois.

Le groupe Ultima Generazione, qui a versé du charbon de bois dans la fontaine de Trevi à Rome le week-end dernier, a déclaré à CNN lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient derrière l’eau verte : « Ce n’était pas nous. »

Les pompiers italiens ont tweeté qu’ils aidaient à fournir « des échantillons et une assistance technique » à l’ARPA Veneto, l’agence régionale qui supervise l’état environnemental du Grand Canal, qui « effectue des analyses pour établir la nature de la substance dans l’eau ». ”

Diverses théories ont fait surface en ligne, notamment selon lesquelles il pourrait s’agir d’algues ou d’une substance dispersée illégalement dans le canal.

Ce n’est pas la première fois que le Grand Canal de Venise subit une altération de couleur.

En 1968, l’artiste argentin Nicolás García Uriburu a teint les eaux du canal en vert avec un colorant fluorescent appelé fluorescéine, lors de la Biennale annuelle de Venise. Le mouvement a été conçu pour attirer l’attention sur les questions écologiques et la relation entre la nature et la civilisation.

La coloration curieuse survient alors que la ville célèbre l’événement de bateaux Vogalonga, créé pour lutter contre le mouvement des vagues et restaurer les traditions vénitiennes et aider à attirer l’attention sur l’environnement et la nature ainsi que la Biennale d’architecture, qui s’est ouverte le week-end dernier.