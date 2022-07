Le grand brésilien Zagallo hospitalisé pour une infection respiratoire

Rio de Janeiro (AFP) – L’emblématique footballeur et entraîneur brésilien Mario Zagallo a été hospitalisé pour une infection respiratoire, a annoncé mercredi la clinique qui l’a admis.

Le joueur de 90 ans, qui a été la première personne à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, a été admis mardi en soins intensifs dans un hôpital de Rio de Janeiro.

Il est actuellement “lucide, respirant spontanément, sans l’aide d’appareils”, a indiqué l’hôpital de Barra D’or dans un communiqué.

Zagallo a été testé pour Covid-19 mais celui-ci est revenu négatif, a indiqué la clinique.

Bientôt 91 ans, le “vieux loup” comme on l’appelle au Brésil, poste régulièrement des photos souvenirs de sa carrière sur Instagram, où il compte 115 000 abonnés.

Il y a quatre jours à peine, il a posté une photo de lui chez le coiffeur.

En tant qu’attaquant, il faisait partie des équipes brésiliennes qui ont remporté la Coupe du monde en 1958 et 1962 aux côtés de Pelé.

Il a ensuite été entraîneur pour le titre du Brésil en 1970, entraîneur adjoint pour la victoire de la Selecao en 1994, et entraîneur à nouveau en 1998 lorsque le Brésil a perdu en finale face à la France.

Les seuls autres à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur sont l’Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).

L’apogée de Zagallo a sans aucun doute été la Coupe du monde de 1970 au Mexique.

Bien qu’il n’ait été nommé entraîneur que récemment, son équipe a remporté le titre en jouant une marque spectaculaire de football faisant des joueurs tels que Jairzinho, Tostao, Gerson et Rivellino des noms connus dans le monde entier, aux côtés du talisman de l’équipe Pelé.

“Mon grand ami @zagallooficial, je sais que tu traverses un moment difficile, mais je veux que tu saches que je t’envoie une énergie positive pour ton rétablissement”, a déclaré Pelé sur Instagram.

Pelé, âgé de 81 ans, a lui-même souffert de problèmes de santé au cours des trois dernières années, ayant été hospitalisé deux fois en raison d’un cancer du côlon et une autre fois pour se faire enlever un calcul rénal.

En 2014, il a passé du temps en soins intensifs en raison d’une infection des voies urinaires qui l’a forcé à subir une dialyse sur son rein gauche, après que le droit ait été retiré dans les années 1970 en raison d’une blessure alors qu’il était encore joueur.

Il avait également des problèmes de hanche qui limitaient sa mobilité et l’obligeaient à utiliser un fauteuil roulant.