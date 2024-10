Le grand braquage du fromage britannique : qui a volé 390 000 $ de cheddar ? | Actualités alimentaires

Quand l’art et les arnaques se rencontrent, ce sont généralement les peintures et les sculptures qui font l’actualité. Cependant, dans une étrange tournure des événements, Neal’s Yard Dairy, un distributeur et détaillant de fromage britannique basé au Borough Market de Londres, a été victime d’une escroquerie d’une valeur de 300 000 livres (389 000 $) de fromage artisanal primé relié en tissu.

Dans un communiqué, la police métropolitaine a déclaré : « Le lundi 21 octobre, nous avons reçu un rapport faisant état du vol d’une grande quantité de fromage chez un fabricant basé à Southwark. Des enquêtes sont en cours sur les circonstances.

Certains des fromages volés ont reçu de nombreuses récompenses, notamment le cheddar Westcombe, le cheddar biologique Hafod Welsh et le cheddar Pitchfork, qui sont vendus jusqu’à 45 livres (58 dollars) le kilogramme (2,2 livres).

Selon une déclaration de Neal’s Yard Dairy, « la valeur monétaire élevée de ces fromages en a probablement fait une cible particulière pour les voleurs ».

« L’entreprise prend désormais des mesures pour assurer à la fois sa stabilité financière et le développement continu du secteur britannique du fromage artisanal. »

L’incident a suscité l’inquiétude et la colère des gourmets haut de gamme au Royaume-Uni. Le célèbre chef Jamie Oliver a déclaré à ses 10,5 millions de followers sur Instagram : « Il y a eu un grand vol de fromage. Certains des meilleurs fromages cheddar au monde ont été volés.

Comment s’est produit le vol de fromage ?

Un escroc sophistiqué se faisant passer pour l’agent d’un distributeur français respecté et réputé dans le commerce du fromage en Europe pour l’organisation de grands événements de fromages artisanaux. Après avoir trompé Neal’s Yard Dairy en lui faisant remettre le fromage, le voleur s’est enfui avec 950 meules de cheddar pesant 24 tonnes.

Les fraudeurs ont présenté à Neal’s Yard un accord méticuleusement rédigé, assorti de conditions de paiement complètes. Le représentant présumé a fait preuve d’une connaissance approfondie du secteur, ce qui ajoute de la légitimité à la ruse.

Patrick Holden, propriétaire de la ferme où est produit le cheddar Hafod, a déclaré à la BBC : « Les voleurs ont demandé à Neal’s Yard de l’expédier vers un autre entrepôt à Londres ou dans les environs, d’où il a ensuite été récupéré par ces personnes infâmes, puis il a disparu. alors ils ont intelligemment couvert leurs traces.

« Cela peut paraître naïf d’être victime d’une arnaque, mais la vérité est que le monde du fromage artisanal est un lieu où la confiance est profondément ancrée dans toutes les transactions », a déclaré Holden.

Tom Calver, directeur de Westcombe Dairy, un fournisseur de fromage de haute qualité, a déclaré aux journalistes : « Nous sommes dévastés que cette fraude ait ciblé l’un de nos clients les plus précieux. »

Où est le fromage maintenant ?

Personne ne peut savoir avec certitude où se trouve le fromage actuellement, mais Holden a déclaré à la BBC : « Je pense qu’ils espèrent le vendre au Moyen-Orient ou en Russie. C’est ce que je suppose.

Il a expliqué que d’autres pays où le producteur vend déjà une grande quantité de fromage Hafod ne sont pas des destinations probables. Il a ajouté : « S’ils essayaient de le vendre en Amérique du Nord, où nous vendons beaucoup de Hafod, ou même en Australie, croyez-le ou non, le ballon monterait parce que les gens poseraient des questions. »

Neal’s Yard Dairy demande aux autres distributeurs de fromage de signaler à la police toute observation de meules de cheddar reliées en tissu pesant 10 kg (22 lb) ou 24 kg (53 lb) avec les étiquettes détachées.

Les étiquettes de fromage indiquent la source d’un fromage. S’ils ont été retirés, cela peut suggérer que le fromage est vendu au marché noir, ce qui est illégal.

Que se passe-t-il ensuite ?

L’entreprise travaille avec les forces de l’ordre pour identifier les fraudeurs. Selon les autorités, aucune arrestation n’a été effectuée.

Neal’s Yard Dairy a honoré ses paiements pour garantir que les fromagers concernés ne seront pas laissés pour compte.

« En partageant notre expérience, nous espérons contribuer à protéger la communauté plus large des petits producteurs et distributeurs, et à assurer le développement continu de ce secteur vital et délicat. Nous espérons avoir l’opportunité de collaborer avec des groupes industriels, d’autres distributeurs et détaillants pour établir de meilleures garanties dans ce domaine », a déclaré Neal’s Yard Dairy dans un communiqué.